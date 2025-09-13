Chiudi Menu
Pro Vercelli-Virtus Verona 0-2: che doppietta di Fabbro
00:02:41 min
|
2 ore fa
lega pro
Renate-Union Brescia 1-3: gol e highlights
00:03:55 min
| 1 ora fa
lega pro
Dolomiti Bellunesi-Alcione Milano 1-1: gol e highlights
00:04:18 min
| 1 ora fa
lega pro
Pro Vercelli-Virtus Verona 0-2: gol e highlights
00:03:53 min
| 1 ora fa
lega pro
Pianese-Sambenedettese 1-1: gol e highlights
00:03:40 min
| 1 ora fa
lega pro
Lumezzane-Triestina 1-2: gol e highlights
00:03:52 min
| 1 ora fa
lega pro
Guidonia-Ravenna 1-2: gol e highlights
00:02:44 min
| 1 ora fa
lega pro
Pianese-Sambenedettese 1-1, la magia di Fabrizi. VIDEO
00:00:55 min
| 2 ore fa
lega pro
Serie C, giornata 4: gol collection delle gare di venerdì
00:03:05 min
| 19 ore fa
lega pro
Ospitaletto Franciacorta-Pergolettese 1-2: gol e highlights
00:03:03 min
| 20 ore fa
lega pro
Monopoli-Audace Cerignola 2-0: gol e highlights
00:02:58 min
| 20 ore fa
lega pro
Potenza-Crotone 3-3: gol e highlights
00:05:03 min
| 20 ore fa
lega pro
Arzignano V.-Giana Erminio 0-0: highlights
00:02:23 min
| 20 ore fa
