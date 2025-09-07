Ravenna-Bra 3-1: gol e highlights

00:04:36 min
|
58 minuti fa
lega pro
Giana Erminio-Pro Patria 2-1: gol e highlights
00:04:30 min
| 1 ora fa
lega pro
Pineto-Pontedera 1-1: gol e highlights
00:03:35 min
| 1 ora fa
lega pro
L.R. Vicenza-Arzignano V. 2-1: gol e highlights
00:03:42 min
| 1 ora fa
lega pro
Crotone-Cosenza 0-0: highlights
00:04:10 min
| 1 ora fa
lega pro
Triestina-Ospitaletto Franciacorta 1-1: gol e highlights
00:04:29 min
| 3 ore fa
lega pro
Novara-Trento 1-1: gol e highlights
00:03:53 min
| 3 ore fa
lega pro
Lecco-Dolomiti Bellunesi 3-0: gol e highlights
00:03:36 min
| 3 ore fa
lega pro
Leonetti imita Insigne: grande stop e "tiraggiro"
00:00:56 min
| 10 ore fa
lega pro
Serie C, giornata 3: gol collection delle gare di sabato
00:08:16 min
| 21 ore fa
lega pro
Pergolettese-Cittadella 3-1: gol e highlights
00:06:53 min
| 21 ore fa
lega pro
Casertana-Potenza 3-2: gol e highlights
00:04:48 min
| 21 ore fa
lega pro
Brescia-Pro Vercelli 5-0: gol e highlights
00:03:09 min
| 21 ore fa
