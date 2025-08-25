Salernitana-Siracusa 1-0: gol e highlights

00:04:27 min
|
43 minuti fa
GOL COLLECTION SERIE C 250825.transfer_1308252GOL COLLECTION SERIE C 250825.transfer_1308252
lega pro
Serie C, giornata 1: gol collection delle gare di lunedì
00:03:09 min
| 13 minuti fa
HL_COM_CAS_ALT_3335936HL_COM_CAS_ALT_3335936
lega pro
Casertana-Team Altamura 3-1: gol e highlights
00:04:24 min
| 41 minuti fa
HL_COM_CER_AZP_3224178HL_COM_CER_AZP_3224178
lega pro
Audace Cerignola-AZ Picerno 2-2: gol e highlights
00:03:51 min
| 46 minuti fa
HL_COM_CRO_BEN_3245078HL_COM_CRO_BEN_3245078
lega pro
Crotone-Benevento 1-2: gol e highlights
00:03:29 min
| 46 minuti fa
HL_COM_NOV_INTER_4942805HL_COM_NOV_INTER_4942805
lega pro
Novara-Inter U23 1-1: gol e highlights
00:03:37 min
| 1 ora fa
GOL COLLECTION SERIE C 250824_5400695GOL COLLECTION SERIE C 250824_5400695
lega pro
Serie C, giornata 1: gol collection delle gare di domenica
00:06:48 min
| 23 ore fa
HL_COM_VIC_LUM_0953902HL_COM_VIC_LUM_0953902
lega pro
L.R. Vicenza-Lumezzane 5-0: gol e highlights
00:04:41 min
| 1 giorno fa
HL_COM_CAT_FOG_0721670HL_COM_CAT_FOG_0721670
lega pro
Catania-Foggia 6-0: gol e highlights
00:04:27 min
| 1 giorno fa
HL_COM_PPA_PVE_0650855HL_COM_PPA_PVE_0650855
lega pro
Pro Patria-Pro Vercelli 2-3: gol e highlights
00:04:16 min
| 1 giorno fa
HL_COM_MON_COS_0640372HL_COM_MON_COS_0640372
lega pro
Monopoli-Cosenza 2-2: gol e highlights
00:03:36 min
| 1 giorno fa
HL_COM_CAS_TRA_0629876HL_COM_CAS_TRA_0629876
lega pro
Casarano-Trapani 0-0: highlights
00:03:17 min
| 1 giorno fa
HL_COM_GIU_POT_0018484HL_COM_GIU_POT_0018484
lega pro
Giugliano-Potenza 2-3: gol e highlights
00:05:20 min
| 1 giorno fa
