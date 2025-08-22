Serie C, in Perugia-Guidonia il primo caso di FVS

È capitato in Perugia-Guidonia il primo caso di Football Video Support in Serie C. Il nuovo sistema permette agli allenatori (due volte a testa a partita) di richiedere la revisione di un'azione dubbia o valutata in modo errato. Nella gara del Curi, l'allenatore del Guidonia Ciro Ginestra dà al via ufficialmente al FVS richiamando l'attenzione dell'arbitro dopo un tocco di mano di un giocatore del Perugia in area. Tocco di mano punito con il calcio di rigore assegnato al Guidonia. Dopo qualche minuto anche a Livorno, dove era presente il Presidente della Commissione Arbitri Pierluigi Collina, l'allenatore della Ternana Fabio Liverani ha chiesto l'intervento del Football Video Support per richiamare l'arbitro che però non ha cambiato la propria decisione dopo l'analisi.

