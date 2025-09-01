Chiudi Menu
Serie C, giornata 2: gol collection delle gare di domenica
00:09:28 min
|
20 ore fa
Siracusa-Monopoli 1-2: gol e highlights
00:04:20 min
| 20 ore fa
lega pro
Benevento-Casertana 2-1: gol e highlights
00:03:34 min
| 21 ore fa
lega pro
Cosenza-Salernitana 1-2: gol e highlights
00:04:24 min
| 21 ore fa
lega pro
Ternana-Ascoli 0-2: gol e highlights
00:02:58 min
| 21 ore fa
lega pro
Ospitaletto F.-L.R. Vicenza 0-0: highlights
00:02:46 min
| 21 ore fa
lega pro
Arzignano V.-Virtus Verona 3-2: gol e highlights
00:03:36 min
| 1 giorno fa
lega pro
Pianese-Carpi 0-1: gol e highlights
00:02:46 min
| 1 giorno fa
lega pro
AZ Picerno-Giugliano 2-2: gol e highlights
00:03:17 min
| 1 giorno fa
lega pro
Trento-Brescia 0-2: gol e highlights
00:04:24 min
| 1 giorno fa
lega pro
Team Altamura-Crotone 0-4: gol e highlights
00:04:18 min
| 1 giorno fa
lega pro
Inter U23-Pro Patria 2-2: gol e highlights
00:03:42 min
| 1 giorno fa
lega pro
Lumezzane-Pergolettese 2-3: gol e highlights
00:04:15 min
| 1 giorno fa
