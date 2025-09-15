Serie C, giornata 4: gol collection delle gare di lunedì

00:01:28 min
1 ora fa
lega pro
Cavese-Giugliano 2-2: gol e highlights
00:04:47 min
| 1 ora fa
lega pro
Cittadella-L.R. Vicenza 0-1: gol e highlights
00:03:30 min
| 1 ora fa
lega pro
Serie C, giornata 4: gol collection delle gare di domenica
00:06:42 min
| 1 giorno fa
lega pro
Ternana-Carpi 2-0: gol e highlights
00:02:58 min
| 1 giorno fa
lega pro
Salernitana-Sorrento 2-1: gol e highlights
00:04:54 min
| 1 giorno fa
lega pro
Vis Pesaro-Livorno 3-0: gol e highlights
00:04:41 min
| 1 giorno fa
lega pro
Trapani-Casertana 2-0: gol e highlights
00:03:03 min
| 1 giorno fa
lega pro
Pro Patria-Novara 0-0: highlights
00:03:10 min
| 1 giorno fa
lega pro
Cosenza-Catania 4-1: gol e highlights
00:03:41 min
| 1 giorno fa
lega pro
Inter U23-Lecco 0-1: gol e highlights
00:03:08 min
| 1 giorno fa
lega pro
Bra-Torres 1-1: gol e highlights
00:03:35 min
| 1 giorno fa
lega pro
Perugia-Ascoli 0-2: gol e highlights
00:03:34 min
| 1 giorno fa
