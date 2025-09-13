Chiudi Menu
Serie C, giornata 4: gol collection delle gare di sabato
00:08:11 min
|
2 ore fa
lega pro
Siracusa-Benevento 0-3: gol e highlights
00:03:41 min
| 3 ore fa
lega pro
Campobasso-Pineto 0-1: gol e highlights
00:03:52 min
| 3 ore fa
lega pro
Forlì-Gubbio 0-1: gol e highlights
00:03:28 min
| 3 ore fa
lega pro
AZ Picerno-Casarano 1-2: gol e highlights
00:03:18 min
| 3 ore fa
lega pro
Pontedera-Rimini 2-1: gol e highlights
00:03:23 min
| 3 ore fa
lega pro
Campobasso-Pineto 0-1: il gol capolavoro di Bruzzaniti
00:01:12 min
| 4 ore fa
lega pro
Renate-Union Brescia 1-3: gol e highlights
00:03:55 min
| 6 ore fa
lega pro
Dolomiti Bellunesi-Alcione Milano 1-1: gol e highlights
00:04:18 min
| 6 ore fa
lega pro
Pro Vercelli-Virtus Verona 0-2: gol e highlights
00:03:53 min
| 6 ore fa
lega pro
Pianese-Sambenedettese 1-1: gol e highlights
00:03:40 min
| 6 ore fa
lega pro
Lumezzane-Triestina 1-2: gol e highlights
00:03:52 min
| 6 ore fa
lega pro
Guidonia-Ravenna 1-2: gol e highlights
00:02:44 min
| 6 ore fa
