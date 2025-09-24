Serie C, giornata 6: gol collection delle gare di martedì

00:06:29 min
1 ora fa
HL_COM_CAR_RAV_0614382HL_COM_CAR_RAV_0614382
lega pro
Carpi-Ravenna 1-2: gol e highlights
00:03:37 min
| 3 ore fa
HL_COM_BRA_LIV_0008368HL_COM_BRA_LIV_0008368
lega pro
Bra-Livorno 0-1: gol e highlights
00:02:58 min
| 3 ore fa
HL_COM_PER_SAM_5856563HL_COM_PER_SAM_5856563
lega pro
Perugia-Sambenedettese 1-2: gol e highlights
00:04:16 min
| 3 ore fa
HL_COM_ASC_PIN_5614813HL_COM_ASC_PIN_5614813
lega pro
Ascoli-Pineto 3-0: gol e highlights
00:03:20 min
| 3 ore fa
HL_COM_CAM_GUB_3844392HL_COM_CAM_GUB_3844392
lega pro
Campobasso-Gubbio 2-0: gol e highlights
00:03:44 min
| 4 ore fa
HL_COM_PIA_ARE_1525574HL_COM_PIA_ARE_1525574
lega pro
Pianese-Arezzo 2-4: gol e highlights
00:04:53 min
| 4 ore fa
HL_COM_GUI_RIM_0810597HL_COM_GUI_RIM_0810597
lega pro
Guidonia Montecelio-Rimini 1-0: gol e highlights
00:02:50 min
| 4 ore fa
HL_COM_FOR_VPE_0139249HL_COM_FOR_VPE_0139249
lega pro
Forlì-Vis Pesaro 3-1: gol e highlights
00:04:44 min
| 4 ore fa
HL_COM_TER_PON.1_5806306HL_COM_TER_PON.1_5806306
lega pro
Juventus Next Gen-Torres 2-1: gol e highlights
00:04:15 min
| 4 ore fa
HL_COM_TER_PON_5624836HL_COM_TER_PON_5624836
lega pro
Ternana-Pontedera 2-1: gol e highlights
00:04:12 min
| 4 ore fa
ERROR! AREA_C_23_SETTEMBREERROR! AREA_C_23_SETTEMBRE
lega pro
Area C, i gol e le storie più belle della 5^ giornata
00:15:58 min
| 9 ore fa
GOL COLLECTION SERIE C 250921 OK_4549947GOL COLLECTION SERIE C 250921 OK_4549947
lega pro
Serie C, giornata 5: gol collection delle gare di domenica
00:08:07 min
| 2 giorni fa
