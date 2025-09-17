Serie C: gol collection dei recuperi della 3a giornata

00:01:07 min
|
1 ora fa
lega pro
lega pro
Salernitana-Atalanta U23 1-0: gol e highlights
00:03:34 min
| 2 ore fa
lega pro
lega pro
Virtus Verona-Inter U23 1-2: gol e highlights
00:04:27 min
| 2 ore fa
lega pro
lega pro
Area C, i gol e le storie più belle della 4^ giornata
00:14:15 min
| 1 giorno fa
lega pro
lega pro
Serie C, giornata 4: gol collection delle gare di lunedì
00:01:28 min
| 2 giorni fa
lega pro
lega pro
Cavese-Giugliano 2-2: gol e highlights
00:04:47 min
| 2 giorni fa
lega pro
lega pro
Cittadella-L.R. Vicenza 0-1: gol e highlights
00:03:30 min
| 2 giorni fa
lega pro
lega pro
Serie C, giornata 4: gol collection delle gare di domenica
00:06:42 min
| 3 giorni fa
lega pro
lega pro
Ternana-Carpi 2-0: gol e highlights
00:02:58 min
| 3 giorni fa
lega pro
lega pro
Salernitana-Sorrento 2-1: gol e highlights
00:04:54 min
| 3 giorni fa
lega pro
lega pro
Vis Pesaro-Livorno 3-0: gol e highlights
00:04:41 min
| 3 giorni fa
lega pro
lega pro
Trapani-Casertana 2-0: gol e highlights
00:03:03 min
| 3 giorni fa
lega pro
lega pro
Pro Patria-Novara 0-0: highlights
00:03:10 min
| 3 giorni fa
