La festa del Psg diventa l'addio commosso di Donnarumma

00:00:55 min
|
2 ore fa

Dopo la vittoria del Psg contro l'Angers per 1-0, c'è stata al Parco dei Principi la festa per i successi dell'anno scorso. Presente - in borghese - anche Gigio Donnarumma, che è stato spinto da Hakimi e Marquinhos sotto la curva da solo per salutare i tifosi. Occhi lucidi per il portiere italiano, che aveva tutta la squadra attorno a lui ad eccezione di Luis Enrique e Campos, rimasti indietro. Per quanto riguarda il suo futuro, il Manchester City in questo momento sembra l'unica soluzione per permettere a Donnarumma di lasciare Parigi in questa sessione estiva. Prima, però, il club inglese dovrebbe cedere Ederson, sul quale c'è il Galatasaray.

HL G02 PSG-ANG.transfer_4956475HL G02 PSG-ANG.transfer_4956475
ligue 1
Psg-Angers 1-0: gol e highlights
00:02:17 min
| 2 ore fa
pubblicità
CONF DE ZERBI LUNGACONF DE ZERBI LUNGA
ligue 1
De Zerbi: "Mai vista una rissa così in tanti anni di calcio"
00:08:23 min
| 7 ore fa
HL NAN-PSG 250817.transfer_5609299HL NAN-PSG 250817.transfer_5609299
ligue 1
Nantes-Psg 0-1: gol e highlights
00:01:48 min
| 5 giorni fa
HL BREST LILLE.transfer_1200181HL BREST LILLE.transfer_1200181
ligue 1
Brest-Lille 3-3: gol e highlights
00:01:11 min
| 5 giorni fa
giroud-gol-brest-lille-videogiroud-gol-brest-lille-video
ligue 1
Riecco Giroud: torna in Ligue 1 e fa subito gol con il Lille
00:00:41 min
| 5 giorni fa
CONF DE ZERBI POST RENNES-OMCONF DE ZERBI POST RENNES-OM
ligue 1
De Zerbi: "Preso gol stupido. Questo ko ci deve servire"
00:00:57 min
| 6 giorni fa
HL MARSIGLIAHL MARSIGLIA
ligue 1
Rennes-Marsiglia 1-0: gol e highlights
00:03:22 min
| 7 giorni fa
bagnulo due stadi psg parisfcbagnulo due stadi psg parisfc
ligue 1
La Ligue 1 torna su Sky, a Parigi due stadi e una...via
00:00:59 min
| 10 giorni fa
psg luis enrique allenamenti supercoppa newspsg luis enrique allenamenti supercoppa news
ligue 1
L'ultima di L. Enrique: la Supercoppa senza quasi allenarsi
00:00:44 min
| 11 giorni fa
GOL COLLECTION SERIE C 250822.transfer_2730940GOL COLLECTION SERIE C 250822.transfer_2730940
lega pro
Serie C, giornata 1: gol collection delle gare di venerdì
00:01:43 min
| 44 minuti fa
HL_COM_LIV_TER_2317960HL_COM_LIV_TER_2317960
lega pro
Livorno-Ternana 1-0: gol e highlights
00:03:31 min
| 51 minuti fa
HL_COM_SAM_BRA_1521909HL_COM_SAM_BRA_1521909
lega pro
Sambenedettese-Bra 1-0: gol e highlights
00:03:26 min
| 51 minuti fa
HL G02 PSG-ANG.transfer_4956475HL G02 PSG-ANG.transfer_4956475
ligue 1
Psg-Angers 1-0: gol e highlights
00:02:17 min
| 2 ore fa
CONF DE ZERBI LUNGACONF DE ZERBI LUNGA
ligue 1
De Zerbi: "Mai vista una rissa così in tanti anni di calcio"
00:08:23 min
| 7 ore fa
HL NAN-PSG 250817.transfer_5609299HL NAN-PSG 250817.transfer_5609299
ligue 1
Nantes-Psg 0-1: gol e highlights
00:01:48 min
| 5 giorni fa
HL BREST LILLE.transfer_1200181HL BREST LILLE.transfer_1200181
ligue 1
Brest-Lille 3-3: gol e highlights
00:01:11 min
| 5 giorni fa
giroud-gol-brest-lille-videogiroud-gol-brest-lille-video
ligue 1
Riecco Giroud: torna in Ligue 1 e fa subito gol con il Lille
00:00:41 min
| 5 giorni fa
CONF DE ZERBI POST RENNES-OMCONF DE ZERBI POST RENNES-OM
ligue 1
De Zerbi: "Preso gol stupido. Questo ko ci deve servire"
00:00:57 min
| 6 giorni fa
HL MARSIGLIAHL MARSIGLIA
ligue 1
Rennes-Marsiglia 1-0: gol e highlights
00:03:22 min
| 7 giorni fa
bagnulo due stadi psg parisfcbagnulo due stadi psg parisfc
ligue 1
La Ligue 1 torna su Sky, a Parigi due stadi e una...via
00:00:59 min
| 10 giorni fa
psg luis enrique allenamenti supercoppa newspsg luis enrique allenamenti supercoppa news
ligue 1
L'ultima di L. Enrique: la Supercoppa senza quasi allenarsi
00:00:44 min
| 11 giorni fa
GOL COLLECTION SERIE C 250822.transfer_2730940GOL COLLECTION SERIE C 250822.transfer_2730940
lega pro
Serie C, giornata 1: gol collection delle gare di venerdì
00:01:43 min
| 44 minuti fa
HL_COM_LIV_TER_2317960HL_COM_LIV_TER_2317960
lega pro
Livorno-Ternana 1-0: gol e highlights
00:03:31 min
| 51 minuti fa
HL_COM_SAM_BRA_1521909HL_COM_SAM_BRA_1521909
lega pro
Sambenedettese-Bra 1-0: gol e highlights
00:03:26 min
| 51 minuti fa
Playlist di tendenza
pubblicità