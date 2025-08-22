La festa del Psg diventa l'addio commosso di Donnarumma

Dopo la vittoria del Psg contro l'Angers per 1-0, c'è stata al Parco dei Principi la festa per i successi dell'anno scorso. Presente - in borghese - anche Gigio Donnarumma, che è stato spinto da Hakimi e Marquinhos sotto la curva da solo per salutare i tifosi. Occhi lucidi per il portiere italiano, che aveva tutta la squadra attorno a lui ad eccezione di Luis Enrique e Campos, rimasti indietro. Per quanto riguarda il suo futuro, il Manchester City in questo momento sembra l'unica soluzione per permettere a Donnarumma di lasciare Parigi in questa sessione estiva. Prima, però, il club inglese dovrebbe cedere Ederson, sul quale c'è il Galatasaray.