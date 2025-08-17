Chiudi Menu
Sport
Calcio
Riecco Giroud: torna in Ligue 1 e fa subito gol con il Lille
00:00:41 min
|
1 ora fa
ligue 1
De Zerbi: "Preso gol stupido. Questo ko ci deve servire"
00:00:57 min
| 1 giorno fa
ligue 1
Rennes-Marsiglia 1-0: gol e highlights
00:03:22 min
| 1 giorno fa
ligue 1
La Ligue 1 torna su Sky, a Parigi due stadi e una...via
00:00:59 min
| 5 giorni fa
ligue 1
L'ultima di L. Enrique: la Supercoppa senza quasi allenarsi
00:00:44 min
| 6 giorni fa
premier league
Chelsea-Crystal Palace 0-0: gli highlights
00:01:39 min
| 1 ora fa
premier league
Nottingham Forest-Brentford 3-1: gol e highlights
00:02:22 min
| 1 ora fa
premier league
Tuffo di testa e gol all'esordio per Ndoye
00:01:30 min
| 39 minuti fa
premier league
Il gol di Eze annullato: Guehi troppo vicino alla barriera
00:03:19 min
| 1 ora fa
premier league
Neville: "United non mi chiama? Forse perché parlo troppo"
00:10:22 min
| 2 ore fa
coppa italia
Coppa Italia: c'è Milan-Bari, le probabili formazioni
00:02:12 min
| 4 ore fa
bundesliga
Bayern, i riflessi di Neuer sono ancora super: che parata
00:00:27 min
| 5 ore fa
serie a
Inter-Olympiacos 2-0: gol e highlights
00:00:59 min
| 17 ore fa
