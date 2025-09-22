Chiudi Menu
Sport
Calcio
Ligue 1
Marsiglia-Psg 1-0: gol e highlights
00:02:55 min
|
1 ora fa
ligue 1
Psg, che errore di Chevalier contro il Marsiglia!
00:01:16 min
| 52 minuti fa
ligue 1
Marsiglia-Psg rinviata per maltempo
00:00:08 min
| 1 giorno fa
ligue 1
Lione-Angers 1-0: gol e highlights
00:00:21 min
| 2 giorni fa
ligue 1
Psg-Lens 2-0: gol e highlights
00:01:59 min
| 8 giorni fa
ligue 1
Marsiglia-Lorient 4-0: gol e highlights
00:02:28 min
| 10 giorni fa
ligue 1
Pavard, gol all'esordio in Marsiglia-Lorient 4-0
00:00:35 min
| 10 giorni fa
ligue 1
Monaco-Strasburgo 3-2: gol e highlights
00:02:05 min
| 22 giorni fa
ligue 1
Che tripletta Joao Neves! Due gol in rovesciata e una perla
00:01:30 min
| 22 giorni fa
ligue 1
Psg, Chevalier è insuperabile: para 2 rigori in 2' al Tolosa
00:00:57 min
| 22 giorni fa
ligue 1
Tolosa-Psg 3-6: gol e highlights
00:03:37 min
| 22 giorni fa
ligue 1
De Zerbi: "Rabiot? Gli ho consigliato di chiedere scusa"
00:01:24 min
| 24 giorni fa
ligue 1
Longoria: "Rabiot? Ora conta la sincerità"
00:00:50 min
| 25 giorni fa
