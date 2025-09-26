Strasburgo-Marsiglia 1-2: gol e highlights

00:02:52 min
|
10 minuti fa

M: 49' Ouattara (S), 78' Aboumeyang (M), 90'+2 Murillo (M).

HL MARSIGLIA - PSGHL MARSIGLIA - PSG
ligue 1
Marsiglia-Psg 1-0: gol e highlights
00:02:55 min
| 4 giorni fa
pubblicità
ERROR! DL220973ERROR! DL220973
ligue 1
Psg, che errore di Chevalier contro il Marsiglia!
00:01:16 min
| 4 giorni fa
rinvio marsiglia psgrinvio marsiglia psg
ligue 1
Marsiglia-Psg rinviata per maltempo
00:00:08 min
| 5 giorni fa
HL SG LIONE ANGERSHL SG LIONE ANGERS
ligue 1
Lione-Angers 1-0: gol e highlights
00:00:21 min
| 7 giorni fa
HL PSG-LENSHL PSG-LENS
ligue 1
Psg-Lens 2-0: gol e highlights
00:01:59 min
| 12 giorni fa
HL MARSIGLIA-LORIENTHL MARSIGLIA-LORIENT
ligue 1
Marsiglia-Lorient 4-0: gol e highlights
00:02:28 min
| 14 giorni fa
GOL PAVARDGOL PAVARD
ligue 1
Pavard, gol all'esordio in Marsiglia-Lorient 4-0
00:00:35 min
| 14 giorni fa
HL MONACO-STRASBURGO SG_5449896HL MONACO-STRASBURGO SG_5449896
ligue 1
Monaco-Strasburgo 3-2: gol e highlights
00:02:05 min
| 26 giorni fa
DOPPIO TRIPLETTA JOAODOPPIO TRIPLETTA JOAO
ligue 1
Che tripletta Joao Neves! Due gol in rovesciata e una perla
00:01:30 min
| 26 giorni fa
DOPPIO RIGORE CHEVALIERDOPPIO RIGORE CHEVALIER
ligue 1
Psg, Chevalier è insuperabile: para 2 rigori in 2' al Tolosa
00:00:57 min
| 26 giorni fa
HL TOL-PSG 250830.transfer_1734791HL TOL-PSG 250830.transfer_1734791
ligue 1
Tolosa-Psg 3-6: gol e highlights
00:03:37 min
| 26 giorni fa
CONF DE ZERBI SU RABIOT 29-8_3230130CONF DE ZERBI SU RABIOT 29-8_3230130
ligue 1
De Zerbi: "Rabiot? Gli ho consigliato di chiedere scusa"
00:01:24 min
| 28 giorni fa
HL MARSIGLIA - PSGHL MARSIGLIA - PSG
ligue 1
Marsiglia-Psg 1-0: gol e highlights
00:02:55 min
| 4 giorni fa
ERROR! DL220973ERROR! DL220973
ligue 1
Psg, che errore di Chevalier contro il Marsiglia!
00:01:16 min
| 4 giorni fa
rinvio marsiglia psgrinvio marsiglia psg
ligue 1
Marsiglia-Psg rinviata per maltempo
00:00:08 min
| 5 giorni fa
HL SG LIONE ANGERSHL SG LIONE ANGERS
ligue 1
Lione-Angers 1-0: gol e highlights
00:00:21 min
| 7 giorni fa
HL PSG-LENSHL PSG-LENS
ligue 1
Psg-Lens 2-0: gol e highlights
00:01:59 min
| 12 giorni fa
HL MARSIGLIA-LORIENTHL MARSIGLIA-LORIENT
ligue 1
Marsiglia-Lorient 4-0: gol e highlights
00:02:28 min
| 14 giorni fa
GOL PAVARDGOL PAVARD
ligue 1
Pavard, gol all'esordio in Marsiglia-Lorient 4-0
00:00:35 min
| 14 giorni fa
HL MONACO-STRASBURGO SG_5449896HL MONACO-STRASBURGO SG_5449896
ligue 1
Monaco-Strasburgo 3-2: gol e highlights
00:02:05 min
| 26 giorni fa
DOPPIO TRIPLETTA JOAODOPPIO TRIPLETTA JOAO
ligue 1
Che tripletta Joao Neves! Due gol in rovesciata e una perla
00:01:30 min
| 26 giorni fa
DOPPIO RIGORE CHEVALIERDOPPIO RIGORE CHEVALIER
ligue 1
Psg, Chevalier è insuperabile: para 2 rigori in 2' al Tolosa
00:00:57 min
| 26 giorni fa
HL TOL-PSG 250830.transfer_1734791HL TOL-PSG 250830.transfer_1734791
ligue 1
Tolosa-Psg 3-6: gol e highlights
00:03:37 min
| 26 giorni fa
CONF DE ZERBI SU RABIOT 29-8_3230130CONF DE ZERBI SU RABIOT 29-8_3230130
ligue 1
De Zerbi: "Rabiot? Gli ho consigliato di chiedere scusa"
00:01:24 min
| 28 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità