Tolosa-Psg 3-6: gol e highlights

00:03:37 min
|
3 ore fa
CONF DE ZERBI SU RABIOT 29-8_3230130CONF DE ZERBI SU RABIOT 29-8_3230130
ligue 1
De Zerbi: "Rabiot? Gli ho consigliato di chiedere scusa"
00:01:24 min
| 1 giorno fa
INTV LONGORIA SU RABIOT_0428816INTV LONGORIA SU RABIOT_0428816
ligue 1
Longoria: "Rabiot? Ora conta la sincerità"
00:00:50 min
| 2 giorni fa
HL SG MARSIGLIA-PARIS FC_5541578HL SG MARSIGLIA-PARIS FC_5541578
ligue 1
Marsiglia-Paris Fc 5-2: gol e highlights
00:01:32 min
| 7 giorni fa
buccianti commentobuccianti commento
ligue 1
Psg-Donnarumma, il commento di Bucciantini sull'addio
00:01:39 min
| 7 giorni fa
psg festeggiamenti completopsg festeggiamenti completo
ligue 1
La festa del Psg diventa l'addio commosso di Donnarumma
00:00:55 min
| 8 giorni fa
HL G02 PSG-ANG.transfer_4956475HL G02 PSG-ANG.transfer_4956475
ligue 1
Psg-Angers 1-0: gol e highlights
00:02:17 min
| 8 giorni fa
CONF DE ZERBI LUNGACONF DE ZERBI LUNGA
ligue 1
De Zerbi: "Mai vista una rissa così in tanti anni di calcio"
00:08:23 min
| 8 giorni fa
HL NAN-PSG 250817.transfer_5609299HL NAN-PSG 250817.transfer_5609299
ligue 1
Nantes-Psg 0-1: gol e highlights
00:01:48 min
| 13 giorni fa
HL BREST LILLE.transfer_1200181HL BREST LILLE.transfer_1200181
ligue 1
Brest-Lille 3-3: gol e highlights
00:01:11 min
| 13 giorni fa
giroud-gol-brest-lille-videogiroud-gol-brest-lille-video
ligue 1
Riecco Giroud: torna in Ligue 1 e fa subito gol con il Lille
00:00:41 min
| 13 giorni fa
CONF DE ZERBI POST RENNES-OMCONF DE ZERBI POST RENNES-OM
ligue 1
De Zerbi: "Preso gol stupido. Questo ko ci deve servire"
00:00:57 min
| 14 giorni fa
HL MARSIGLIAHL MARSIGLIA
ligue 1
Rennes-Marsiglia 1-0: gol e highlights
00:03:22 min
| 15 giorni fa
