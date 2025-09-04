Le giocate di Yamal per la prima vittoria della Spagna

00:01:23 min
|
25 minuti fa

La Spagna vince senza problemi all'esordio delle qualificazioni mondiali contro la Bulgaria. Un 3-0 in trasferta maturato tutto nel primo tempo grazie anche alle giocate del solito Yamal. La stella del Barcellona non compare nel tabellino dei marcatori ma ha ispirato tutte e tre le marcature. La prima con un dribbling ubriacante dopo un controllo di palla sontuoso, la seconda con un cross da cui nasce la conclusione vincente di Cucurella e la terza con un assist su calcio d'angolo raccolto da Merino.

