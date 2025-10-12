Bulgaria-Turchia 1-6: gol e highlights

00:01:27 min
|
12 ore fa
GOL COLLECTION EURO QUALIFIERS 11_10 COMPLETA_3727173GOL COLLECTION EURO QUALIFIERS 11_10 COMPLETA_3727173
mondiali
Qualificazioni mondiali, la gol collection del sabato
00:06:50 min
| 2 ore fa
LETTONIA - ANDORRA 251011_0414059LETTONIA - ANDORRA 251011_0414059
mondiali
Lettonia-Andorra 2-2: gol e highlights
00:00:45 min
| 12 ore fa
PORTOGALLO - IRLANDA 251011_0424482PORTOGALLO - IRLANDA 251011_0424482
mondiali
Portogallo-Irlanda 1-0: gol e highlights
00:00:18 min
| 12 ore fa
SERBIA - ALBANIA 251011_0414041SERBIA - ALBANIA 251011_0414041
mondiali
Serbia-Albania 0-1: gol e highlights
00:00:16 min
| 12 ore fa
UNGHERIA - ARMENIA 251011_0403554UNGHERIA - ARMENIA 251011_0403554
mondiali
Ungheria-Armenia 2-0: gol e highlights
00:00:23 min
| 12 ore fa
INTV TONALIINTV TONALI
mondiali
Estonia-Italia, Tonali: "Vittoria che fa bene alla fiducia"
00:04:18 min
| 12 ore fa
WARN! - COMMENTO BERGOMI SU ITALIAWARN! - COMMENTO BERGOMI SU ITALIA
mondiali
Bergomi: "Italia bella mentalità, peccato per l'errore"
00:02:05 min
| 12 ore fa
INTV GATTUSOINTV GATTUSO
mondiali
Gattuso: "Poche squadre dominano così, sono contento"
00:04:17 min
| 12 ore fa
INTV RETEGUIINTV RETEGUI
mondiali
Estonia-Italia, Retegui: "Pio ha fatto un partitone"
00:02:17 min
| 12 ore fa
ERROR! HL EST-ITA_5746735ERROR! HL EST-ITA_5746735
mondiali
Estonia-Italia 1-3: gol e highlights
00:03:05 min
| 12 ore fa
INTV ORSOLINIINTV ORSOLINI
mondiali
Orsolini dopo Estonia-Italia: "Non facile, contava vincere"
00:01:36 min
| 12 ore fa
INTV ESPOSITOINTV ESPOSITO
mondiali
Esposito: "Devo ancora realizzare ma non mi accontento"
00:02:33 min
| 12 ore fa
