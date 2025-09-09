Cipro-Romania 2-2: gol e highlights

00:01:01 min
|
1 ora fa
GOL COLLECTION PER WEB 250909_3238542GOL COLLECTION PER WEB 250909_3238542
mondiali
Qualificazioni mondiali, la gol collection di martedì
00:09:55 min
| 58 minuti fa
HL ARM-IRL 250909_3319170HL ARM-IRL 250909_3319170
mondiali
Armenia-Irlanda 2-1: gol e highlights
00:00:42 min
| 1 ora fa
HL ALB-LET 250909_3319498HL ALB-LET 250909_3319498
mondiali
Albania-Lettonia 1-0: gol e highlights
00:00:18 min
| 1 ora fa
HL BOS-AUS 250909_3005844HL BOS-AUS 250909_3005844
mondiali
Bosnia-Austria 1-2: gol e highlights
00:00:42 min
| 1 ora fa
HL NOR-MOL 250909_2743815HL NOR-MOL 250909_2743815
mondiali
Norvegia-Moldavia 11-1: gol e highlights
00:02:33 min
| 1 ora fa
HL UMG-POR 250909_2723175HL UMG-POR 250909_2723175
mondiali
Ungheria-Portogallo 2-3: gol e highlights
00:01:11 min
| 1 ora fa
HL FRA-ISL 250909_2733471HL FRA-ISL 250909_2733471
mondiali
Francia-Islanda 2-1: gol e highlights
00:00:46 min
| 1 ora fa
ERROR! HL SER VS ING 250909_4921807ERROR! HL SER VS ING 250909_4921807
mondiali
Serbia-Inghilterra 0-5: gol e highlights
00:02:06 min
| 1 ora fa
WARN! - AUTOGOL OSTIGARDWARN! - AUTOGOL OSTIGARD
mondiali
Norvegia-Moldavia, l'autogol di Ostigard appena entrato
00:01:15 min
| 2 ore fa
SOLO GOL AZERBAIJAN - UCRAINASOLO GOL AZERBAIJAN - UCRAINA
mondiali
Azerbaijan-Ucraina 1-1: gol e highlights
00:01:32 min
| 3 ore fa
HL KOS-SVE OK_0421399HL KOS-SVE OK_0421399
mondiali
Kosovo-Svezia 2-0: gol e highlights
00:00:37 min
| 1 giorno fa
hl bie-sco OK_0158757hl bie-sco OK_0158757
mondiali
Bielorussia-Scozia 0-2: gol e highlights
00:00:32 min
| 1 giorno fa
