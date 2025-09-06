Dembelé, guaio muscolare: a rischio l’Atalanta in Champions?

L’attaccante francese del Psg è uscito nei minuti finali della sfida vinta dalla nazionale di Deschamps contro l’Ucraina ed è concreto il rischio di non poter giocare la sfida di Champions contro l’Atalanta, in programma mercoledì 17 settembre. Entrato nel secondo tempo al posto di Doué (pure lui ha accusato un infortunio che lo mette a rischio per la sfida contro i bergamaschi), Ousmane Dembelé ha accusato un problema muscolare ai flessori. Si è toccato la parte posteriore della coscia sinistra ed è uscito dolorante- Anche il big match del 21 settembre a Marsiglia è a rischio, per l’attaccante, che -come si scrive in Francia- potrebbe rimanere fermo un mese mezzo.