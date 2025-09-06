Dembelé, guaio muscolare: a rischio l’Atalanta in Champions?

00:01:40 min
|
2 ore fa

L’attaccante francese del Psg è uscito nei minuti finali della sfida vinta dalla nazionale di Deschamps contro l’Ucraina ed è concreto il rischio di non poter giocare la sfida di Champions contro l’Atalanta, in programma mercoledì 17 settembre. Entrato nel secondo tempo al posto di Doué (pure lui ha accusato un infortunio che lo mette a rischio per la sfida contro i bergamaschi), Ousmane Dembelé ha accusato un problema muscolare ai flessori. Si è toccato la parte posteriore della coscia sinistra ed è uscito dolorante- Anche il big match del 21 settembre a Marsiglia è a rischio, per l’attaccante, che -come si scrive in Francia- potrebbe rimanere fermo un mese mezzo.

RrahmaniRrahmani
mondiali
Rrahmani esce in Svizzera-Kosovo: problema alla coscia
00:01:21 min
| 7 ore fa
Grecia-Bielorussia 5-1: gol e highlights
mondiali
Grecia-Bielorussia 5-1: gol e highlights
00:00:54 min
| 18 ore fa
Islanda-Azerbaigian 5-0: gol e highlights
mondiali
Islanda-Azerbaigian 5-0: gol e highlights
00:00:51 min
| 18 ore fa
Slovenia-Svezia 2-2: gol e highlights
mondiali
Slovenia-Svezia 2-2: gol e highlights
00:00:37 min
| 17 ore fa
Svizzera-Kosovo 4-0: gol e highlights
mondiali
Svizzera-Kosovo 4-0: gol e highlights
00:00:40 min
| 17 ore fa
Moldavia-Israele 0-4: gol e highlights
mondiali
Moldavia-Israele 0-4: gol e highlights
00:00:45 min
| 17 ore fa
Montenegro-Repubblica Ceca 0-2: gol e highlights
mondiali
Montenegro-Repubblica Ceca 0-2: gol e highlights
00:00:24 min
| 17 ore fa
Far Oer-Croazia 0-1: gol e highlights
mondiali
Far Oer-Croazia 0-1: gol e highlights
00:00:14 min
| 17 ore fa
Italia-Estonia 5-0: gol e highlights
mondiali
Italia-Estonia 5-0: gol e highlights
00:03:01 min
| 17 ore fa
gattuso INTVgattuso INTV
mondiali
Gattuso: "La qualità non basta, serve veemenza e voglia"
00:03:32 min
BASTONI INTVBASTONI INTV
mondiali
Bastoni: "Gattuso ci ha dato dei bei ceffoni, ci servivano"
00:02:09 min
| 17 ore fa
Ucraina-Francia 0-2: gol e highlights
mondiali
Ucraina-Francia 0-2: gol e highlights
00:02:58 min
| 18 ore fa
