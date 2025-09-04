Chiudi Menu
Sport
Calcio
Mondiali
Georgia-Turchia 2-3: gol e highlights
00:03:34 min
|
1 ora fa
mondiali
Qualificazioni ai Mondiali 2026, dal 4 settembre su Sky
00:01:10 min
| 12 ore fa
mondiali
Francia, Maignan e Rabiot protagonisti in ritiro
00:02:14 min
| 1 giorno fa
mondiali
Bergomi: "Così è nato il trionfo Mondiale dell'82"
00:06:32 min
| 2 mesi fa
mondiali
Finlandia-Polonia 2-1: gol e highlights
00:02:31 min
| 2 mesi fa
mondiali
Olanda-Malta 8-0: gol e highlights
00:01:25 min
| 2 mesi fa
mondiali
Serbia-Andorra 3-0: gol e highlights
00:00:30 min
| 2 mesi fa
mondiali
Lettonia-Albania 1-1: gol e highlights
00:00:29 min
| 2 mesi fa
mondiali
San Marino-Austria 0-4: gol e highlights
00:00:54 min
| 2 mesi fa
mondiali
Romania-Cipro 2-0: gol e highlights
00:00:18 min
| 2 mesi fa
mondiali
Inghilterra-Senegal 1-3: gol e highlights
00:03:00 min
| 2 mesi fa
mondiali
Errore di Skorupski e rigore segnato da Pohjanpalo per l'1-0
00:01:15 min
| 2 mesi fa
mondiali
Autogol sfortunato della Lettonia per l'1-0 dell'Albania
00:00:49 min
| 2 mesi fa
