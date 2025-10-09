Napoli, guarda che Hojlund: 2 gol e assist con la Danimarca

Continua il grande momento dell’attaccante del Napoli. Dopo le due reti in Champions allo Sporting e le due in campionato (al debutto con la Fiorentina e nell’ultima giornata contro il Genoa), Rasmus Hojlund è stato grande protagonista anche in nazionale. Nel 6-0 della Danimarca in trasferta contro la Bielorussia, l’ex centravanti del Manchester United ha messo a segno una doppietta. Al 19' e al 45', entrambi i gol con un tocco da pochi passi dalla porta. Non solo: Hojlund ha fornito anche un assist per la rete dell’ex Lecce (e suo ex compagno allo United) Dorgu. L’attaccante del Napoli è rimasto in campo 77 minuti.