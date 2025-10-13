Chiudi Menu
Skylights Room
Sport
Calcio
Mondiali
Irlanda del Nord-Germania 0-1: gol e highlights
00:00:13 min
|
5 ore fa
mondiali
Galles-Belgio 2-4: gol e highlights
00:01:21 min
| 5 ore fa
mondiali
Ucraina-Azerbaijan 2-1: gol e highlights
00:00:44 min
| 5 ore fa
mondiali
Slovenia-Svizzera 0-0: highlights
00:00:12 min
| 5 ore fa
mondiali
Svezia-Kosovo 0-1: gol e highlights
00:00:17 min
| 5 ore fa
mondiali
Slovacchia-Lussemburgo 2-0: gol e highlights
00:00:26 min
| 5 ore fa
mondiali
Macedonia del Nord-Kazakistan 1-1: gol e highlights
00:00:36 min
| 5 ore fa
mondiali
Qualificazioni mondiali, la gol collection del lunedì
00:03:52 min
| 5 ore fa
mondiali
Islanda-Francia 2-2: gol e highlights
00:02:00 min
| 6 ore fa
mondiali
Doppio De Bruyne, il belga segna due rigori al Galles
00:01:30 min
| 6 ore fa
mondiali
Fa tutto Nkunku: destro super per il pari della Francia
00:00:59 min
| 6 ore fa
mondiali
Dov'è la difesa della Francia? L'Islanda la sorprende così
00:01:38 min
| 6 ore fa
mondiali
Galles-Belgio interrotta: c'è un topo in campo!
00:00:30 min
| 6 ore fa
mondiali
Playlist di tendenza
Qualificazioni Mondiali 2026
50+ video
|
Mondiali
Europa League, tutti i video
50+ video
|
Europa League
Serie A, tutti i video
50+ video
|
Serie A
