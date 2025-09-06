Chiudi Menu
2025-09-06
Sport
Calcio
Mondiali
Italia-Estonia 5-0: gol e highlights
00:03:01 min
|
1 ora fa
mondiali
Grecia-Bielorussia 5-1: gol e highlights
00:00:54 min
| 1 ora fa
mondiali
Islanda-Azerbaigian 5-0: gol e highlights
00:00:51 min
| 1 ora fa
mondiali
Slovenia-Svezia 2-2: gol e highlights
00:00:37 min
| 1 ora fa
mondiali
Svizzera-Kosovo 4-0: gol e highlights
00:00:40 min
| 1 ora fa
mondiali
Moldavia-Israele 0-4: gol e highlights
00:00:45 min
| 1 ora fa
mondiali
Montenegro-Repubblica Ceca 0-2: gol e highlights
00:00:24 min
| 1 ora fa
mondiali
Far Oer-Croazia 0-1: gol e highlights
00:00:14 min
| 1 ora fa
mondiali
Gattuso: "La qualità non basta, serve veemenza e voglia"
00:03:32 min
mondiali
Bastoni: "Gattuso ci ha dato dei bei ceffoni, ci servivano"
00:02:09 min
| 1 ora fa
mondiali
Ucraina-Francia 0-2: gol e highlights
00:02:58 min
| 2 ore fa
mondiali
Olsen inguaia la Svezia: che papera sul gol di Lovric
00:01:12 min
| 1 ora fa
mondiali
Nella Svizzera segna Akanji: l'interista fa gol di testa
00:00:46 min
| 2 ore fa
mondiali
