Italia contro Estonia, oggi la prima di Gattuso da Ct
00:02:27 min
|
2 ore fa
mondiali
Italia, il ritorno degli azzurri nell'albergo a Bergamo
00:03:58 min
| 55 minuti fa
mondiali
Qualificazioni mondiali, la gol collection del giovedì
00:06:43 min
| 14 ore fa
mondiali
Bulgaria-Spagna 0-3: gol e highlights
00:00:45 min
| 14 ore fa
mondiali
Liechtenstein-Belgio 0-6: gol e highlights
00:01:19 min
| 14 ore fa
mondiali
Slovacchia-Germania 2-0: gol e highlights
00:00:34 min
| 14 ore fa
mondiali
Lussemburgo-Irlanda del Nord 1-3: gol e highlights
00:00:52 min
| 14 ore fa
mondiali
Lituania-Malta 1-1: gol e highlights
00:00:28 min
| 14 ore fa
mondiali
Kazakistan-Galles 0-1: gol e highlights
00:00:15 min
| 14 ore fa
mondiali
Le giocate di Yamal per la prima vittoria della Spagna
00:01:23 min
| 14 ore fa
mondiali
Germania ko, allo Sky Tech i gol della Slovacchia
00:02:06 min
| 15 ore fa
mondiali
Olanda-Polonia 1-1: gol e highlights
00:02:42 min
| 15 ore fa
mondiali
Georgia-Turchia 2-3: gol e highlights
00:03:34 min
| 17 ore fa
