Gattuso: "In Nazionale vivo il mio sogno, come stare a casa"

00:04:27 min
|
6 ore fa
WARN! - OTO MANCINIWARN! - OTO MANCINI
mondiali
Mancini: "Mondiale è la cosa che vogliamo di più"
00:02:04 min
| 6 ore fa
WARN! - COLL COSATTI CON SINDACOWARN! - COLL COSATTI CON SINDACO
mondiali
De Toni: "Udine ha un sogno, ospitare Israele-Palestina"
00:02:12 min
| 5 ore fa
ESTRATTO EUROSHOW WEB E SOCIA_5322270ESTRATTO EUROSHOW WEB E SOCIA_5322270
mondiali
Mondiali 2026, un Haaland da non credere
00:01:52 min
| 7 ore fa
CROAZIA - GIBILTERRA 251012_2311140CROAZIA - GIBILTERRA 251012_2311140
mondiali
Croazia-Gibilterra 3-0: gol e highlights
00:00:46 min
| 22 ore fa
ROMANIA - AUSTRIA 251012_2300986ROMANIA - AUSTRIA 251012_2300986
mondiali
Romania-Austria 1-0: gol e highlights
00:00:18 min
| 22 ore fa
LITUANIA - POLONIA 251012_2250774LITUANIA - POLONIA 251012_2250774
mondiali
Lituania-Polonia 0-2: gol e highlights
00:00:25 min
| 22 ore fa
ERROR! HL DANIMARCA GRECIA_5200448ERROR! HL DANIMARCA GRECIA_5200448
mondiali
Danimarca-Grecia 3-1: gol e highlights
00:02:29 min
| 23 ore fa
GRECIA, DUE ERRORI IN DIFESAGRECIA, DUE ERRORI IN DIFESA
mondiali
Disastro Grecia in difesa, la Danimarca segna due gol
00:02:28 min
| 23 ore fa
GOL POLONIA DA ANGOLOGOL POLONIA DA ANGOLO
mondiali
Non tocca nessuno: Szymanski segna direttamente da angolo!
00:01:19 min
| 23 ore fa
ISOLE FAROE - REPUBBLICA CECA_0159816ISOLE FAROE - REPUBBLICA CECA_0159816
mondiali
Isole Faroe-Repubblica Ceca 2-1: gol e highlights
00:00:46 min
| 1 giorno fa
SAN MARINO - CIPRO_0159879SAN MARINO - CIPRO_0159879
mondiali
San Marino-Cipro 0-4: gol e highlights
00:00:50 min
| 22 ore fa
SCOZIA - BIELORUSSIA_0159988SCOZIA - BIELORUSSIA_0159988
mondiali
Scozia-Bielorussia 2-1: gol e highlights
00:00:40 min
| 1 giorno fa
