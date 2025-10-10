Chiudi Menu
Skylights Room
Video
News
Sport
Programmi TV
Pechino Express
Serie TV
Cinema
Spettacolo
X Factor
MasterChef
TV8
Arte
Lifestyle
Mix
Altro:
Archivio
Guarda le dirette di sky Video
Video di
Sport
Temi
Calcio
Calcio estero
Calciomercato
Olimpiadi
MotoGP
Formula 1
Motori
NBA
Basket
Tennis
Volley
Ciclismo
Rugby
Sport USA
Altri Sport
Gossip
Paralimpiadi
Gianluca di Marzio
Video curiosi
Buffa racconta
Questo è SKY
Topic
Serie A
Gol Serie A
Serie B
Champions League
Europa League
Europei
Femminile
Lega Pro
Premier League
Bundesliga
Buffa Racconta
Gianluca di Marzio
Menu
Login
Sport
Calcio
Mondiali
Kazakistan-Liechtenstein 4-0: gol e highlights
00:00:53 min
|
20 ore fa
Mi piace
Condividi
Whatsapp
Telegram
Facebook
Twitter
Copia link
mondiali
Norvegia-Israele 5-0: gol e highlights
00:03:41 min
| 10 minuti fa
pubblicità
mondiali
Israele, due autogol in 10 minuti contro la Norvegia
00:02:56 min
| 17 minuti fa
mondiali
Haaland come Dovbyk: sbaglia 2 volte lo stesso rigore!
00:01:41 min
| 17 minuti fa
mondiali
Italia, Orsolini favorito su Spinazzola con l'Estonia
00:02:16 min
| 7 ore fa
mondiali
Qualificazioni mondiali, la gol collection del venerdì
00:05:18 min
| 10 ore fa
mondiali
Svezia-Svizzera 0-2: gol e highlights
00:00:29 min
| 20 ore fa
mondiali
Francia-Azerbaijan 3-0: gol e highlights
00:00:46 min
| 20 ore fa
mondiali
Irlanda del Nord-Slovacchia 2-0: gol e highlights
00:00:28 min
| 20 ore fa
mondiali
Islanda-Ucraina 3-5: gol e highlights
00:01:51 min
| 20 ore fa
mondiali
Belgio-Macedonia del Nord 0-0: highlights
00:00:27 min
| 20 ore fa
mondiali
Kosovo-Slovenia 0-0: highlights
00:00:22 min
| 20 ore fa
mondiali
Germania-Lussemburgo 4-0: gol e highlights
00:03:30 min
| 20 ore fa
mondiali
Norvegia-Israele 5-0: gol e highlights
00:03:41 min
| 10 minuti fa
mondiali
Israele, due autogol in 10 minuti contro la Norvegia
00:02:56 min
| 17 minuti fa
mondiali
Haaland come Dovbyk: sbaglia 2 volte lo stesso rigore!
00:01:41 min
| 17 minuti fa
mondiali
Italia, Orsolini favorito su Spinazzola con l'Estonia
00:02:16 min
| 7 ore fa
mondiali
Qualificazioni mondiali, la gol collection del venerdì
00:05:18 min
| 10 ore fa
mondiali
Svezia-Svizzera 0-2: gol e highlights
00:00:29 min
| 20 ore fa
mondiali
Francia-Azerbaijan 3-0: gol e highlights
00:00:46 min
| 20 ore fa
mondiali
Irlanda del Nord-Slovacchia 2-0: gol e highlights
00:00:28 min
| 20 ore fa
mondiali
Islanda-Ucraina 3-5: gol e highlights
00:01:51 min
| 20 ore fa
mondiali
Belgio-Macedonia del Nord 0-0: highlights
00:00:27 min
| 20 ore fa
mondiali
Kosovo-Slovenia 0-0: highlights
00:00:22 min
| 20 ore fa
mondiali
Germania-Lussemburgo 4-0: gol e highlights
00:03:30 min
| 20 ore fa
Mostra altri
Playlist di tendenza
Qualificazioni Mondiali 2026
50+ video
|
Mondiali
Europa League, tutti i video
50+ video
|
Europa League
Serie A, tutti i video
50+ video
|
Serie A
pubblicità