Sport
Calcio
Mondiali
Kosovo-Slovenia 0-0: highlights
00:00:22 min
|
46 minuti fa
mondiali
Kazakistan-Liechtenstein 4-0: gol e highlights
00:00:53 min
| 28 minuti fa
mondiali
Svezia-Svizzera 0-2: gol e highlights
00:00:29 min
| 36 minuti fa
mondiali
Francia-Azerbaijan 3-0: gol e highlights
00:00:46 min
| 36 minuti fa
mondiali
Irlanda del Nord-Slovacchia 2-0: gol e highlights
00:00:28 min
| 28 minuti fa
mondiali
Islanda-Ucraina 3-5: gol e highlights
00:01:51 min
| 49 minuti fa
mondiali
Belgio-Macedonia del Nord 0-0: highlights
00:00:27 min
| 46 minuti fa
mondiali
Germania-Lussemburgo 4-0: gol e highlights
00:03:30 min
| 59 minuti fa
mondiali
Mbappé fuori per infortunio, Thauvin entra e segna
00:02:52 min
| 1 ora fa
mondiali
Rabiot, il gol di testa in Francia-Azerbaijan
00:00:51 min
| 1 ora fa
mondiali
Bergvall, ma che fai? Gol sbagliato a porta vuota
00:00:28 min
| 1 ora fa
mondiali
Mbappé salta tutti come birilli: che gol all'Azerbaijan!
00:00:55 min
| 1 ora fa
mondiali
Irlanda-Slovacchia, il goffo autogol di Hrosovsky
00:00:55 min
| 1 ora fa
Playlist di tendenza
Qualificazioni Mondiali 2026
50+ video
|
Mondiali
Europa League, tutti i video
50+ video
|
Europa League
Serie A, tutti i video
50+ video
|
Serie A
