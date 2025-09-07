Chiudi Menu
Sport
Calcio
Mondiali
Lituania-Olanda 2-3: gol e highlights
00:02:19 min
|
1 ora fa
mondiali
Show di De Bruyne con il Belgio: guarda che doppietta
00:01:46 min
| 6 minuti fa
mondiali
Yamal, che errore in Turchia-Spagna! Guarda il video
00:00:36 min
| 15 minuti fa
mondiali
Gineitis in gol in Lituania-Olanda 2-3: il video
00:00:33 min
| 2 ore fa
mondiali
Elmas segna con la Macedonia nel 5-0 al Liechtenstein. VIDEO
00:00:34 min
| 2 ore fa
mondiali
Cancelo esulta come Diogo Jota dopo il gol
00:01:26 min
| 10 ore fa
mondiali
In campo con CR7: bambino non trattiene le lacrime
00:00:39 min
| 11 ore fa
mondiali
Buca profonda in campo: Austria-Cipro sospesa per 5 minuti
00:01:02 min
| 21 ore fa
mondiali
Irlanda, il gol di Ferguson contro l'Ungheria
00:00:59 min
| 22 ore fa
mondiali
Dzeko scatenato, doppietta in tre minuti contro San Marino
00:00:50 min
| 22 ore fa
mondiali
San Marino-Bosnia 0-6: gol e highlights
00:01:29 min
| 22 ore fa
mondiali
Irlanda-Ungheria 2-2: gol e highlights
00:00:50 min
| 23 ore fa
mondiali
Austria-Cipro 1-0: gol e highlights
00:00:29 min
| 23 ore fa
