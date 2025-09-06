Rrahmani esce in Svizzera-Kosovo: problema alla coscia

00:01:21 min
|
1 ora fa

Il difensore del Napoli ieri è uscito al 63' del match perso dal Kosovo, di cui è capitano, contro la Svizzera per 0-4. Dopo uno scatto per fermare Embolo lanciato verso la porta, al 58' Rrahmani si è fermato toccandosi la parte posteriore della coscia destra. Subito medicato dallo staff, il difensore ha provato a continuare il match per qualche minuto ma si è dovuto subito arrendere. Le sue condizioni sono da valutare, dopo il match Rrahmani ha detto in un'intervista che effettuerà una risonanza per capire l'entità dell'infortunio. Al rientro dopo la sosta, il Napoli giocherà in trasferta in casa della Fiorentina.

mondiali
Grecia-Bielorussia 5-1: gol e highlights
00:00:54 min
| 12 ore fa
mondiali
Islanda-Azerbaigian 5-0: gol e highlights
00:00:51 min
| 12 ore fa
mondiali
Slovenia-Svezia 2-2: gol e highlights
00:00:37 min
| 12 ore fa
mondiali
Svizzera-Kosovo 4-0: gol e highlights
00:00:40 min
| 11 ore fa
mondiali
Moldavia-Israele 0-4: gol e highlights
00:00:45 min
| 12 ore fa
mondiali
Montenegro-Repubblica Ceca 0-2: gol e highlights
00:00:24 min
| 11 ore fa
mondiali
Far Oer-Croazia 0-1: gol e highlights
00:00:14 min
| 11 ore fa
mondiali
Italia-Estonia 5-0: gol e highlights
00:03:01 min
| 11 ore fa
mondiali
Gattuso: "La qualità non basta, serve veemenza e voglia"
00:03:32 min
mondiali
Bastoni: "Gattuso ci ha dato dei bei ceffoni, ci servivano"
00:02:09 min
| 11 ore fa
mondiali
Ucraina-Francia 0-2: gol e highlights
00:02:58 min
| 12 ore fa
mondiali
Olsen inguaia la Svezia: che papera sul gol di Lovric
00:01:12 min
| 12 ore fa
