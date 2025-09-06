Rrahmani esce in Svizzera-Kosovo: problema alla coscia

Il difensore del Napoli ieri è uscito al 63' del match perso dal Kosovo, di cui è capitano, contro la Svizzera per 0-4. Dopo uno scatto per fermare Embolo lanciato verso la porta, al 58' Rrahmani si è fermato toccandosi la parte posteriore della coscia destra. Subito medicato dallo staff, il difensore ha provato a continuare il match per qualche minuto ma si è dovuto subito arrendere. Le sue condizioni sono da valutare, dopo il match Rrahmani ha detto in un'intervista che effettuerà una risonanza per capire l'entità dell'infortunio. Al rientro dopo la sosta, il Napoli giocherà in trasferta in casa della Fiorentina.