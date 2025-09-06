San Marino-Bosnia 0-6: gol e highlights

00:01:29 min
|
54 minuti fa
gol fergusongol ferguson
mondiali
Ferguson in gol in Irlanda-Ungheria: il video
00:00:59 min
| 46 minuti fa
ERROR! tamberi mondiali tokyoERROR! tamberi mondiali tokyo
mondiali
Dzeko, doppietta con la Bosnia contro San Marino: il video
00:00:50 min
| 52 minuti fa
ERROR! HL IRLANDA-UNGHERIA_2224968ERROR! HL IRLANDA-UNGHERIA_2224968
mondiali
Irlanda-Ungheria 2-2: gol e highlights
00:00:50 min
| 1 ora fa
ERROR! HL AUSTRIA-CIPRO_2203912ERROR! HL AUSTRIA-CIPRO_2203912
mondiali
Austria-Cipro 1-0: gol e highlights
00:00:29 min
| 58 minuti fa
ERROR! HL LETTONIA-SERBIA_2153604ERROR! HL LETTONIA-SERBIA_2153604
mondiali
Lettonia-Serbia 0-1: gol e highlights
00:00:14 min
| 57 minuti fa
doppietta ronaldo portogallodoppietta ronaldo portogallo
mondiali
Ronaldo, doppietta in Armenia-Portogallo: il video
00:02:37 min
| 3 ore fa
HL ING-AND 250906 WEB_0330975HL ING-AND 250906 WEB_0330975
mondiali
Inghilterra-Andorra 2-0: gol e highlights
00:01:53 min
| 3 ore fa
HL ARMENIA - PORTOGALLOHL ARMENIA - PORTOGALLO
mondiali
Armenia-Portogallo 0-5: gol e highlights
00:04:02 min
| 3 ore fa
INFORTUNIO DEMBELEINFORTUNIO DEMBELE
mondiali
Dembelé, guaio muscolare: a rischio l’Atalanta in Champions?
00:01:40 min
| 8 ore fa
RrahmaniRrahmani
mondiali
Rrahmani esce in Svizzera-Kosovo: problema alla coscia
00:01:21 min
| 14 ore fa
ERROR! GOL GRE-BIEL_3428866ERROR! GOL GRE-BIEL_3428866
mondiali
Grecia-Bielorussia 5-1: gol e highlights
00:00:54 min
| 1 giorno fa
ERROR! GOL ISL-AZERB_3418533ERROR! GOL ISL-AZERB_3418533
mondiali
Islanda-Azerbaigian 5-0: gol e highlights
00:00:51 min
| 1 giorno fa
