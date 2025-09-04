Chiudi Menu
Sport
Calcio
Mondiali
Slovacchia-Germania 2-0: gol e highlights
00:00:34 min
|
22 minuti fa
mondiali
Bulgaria-Spagna 0-3: gol e highlights
00:00:45 min
| 25 minuti fa
mondiali
Liechtenstein-Belgio 0-6: gol e highlights
00:01:19 min
| 25 minuti fa
mondiali
Lussemburgo-Irlanda del Nord 1-3: gol e highlights
00:00:52 min
| 21 minuti fa
mondiali
Lituania-Malta 1-1: gol e highlights
00:00:28 min
| 21 minuti fa
mondiali
Kazakistan-Galles 0-1: gol e highlights
00:00:15 min
| 25 minuti fa
mondiali
Le giocate di Yamal per la prima vittoria della Spagna
00:01:23 min
| 26 minuti fa
mondiali
Germania ko, allo Sky Tech i gol della Slovacchia
00:02:06 min
| 36 minuti fa
mondiali
Olanda-Polonia 1-1: gol e highlights
00:02:42 min
| 1 ora fa
mondiali
Georgia-Turchia 2-3: gol e highlights
00:03:34 min
| 3 ore fa
mondiali
Qualificazioni ai Mondiali 2026, dal 4 settembre su Sky
00:01:10 min
| 13 ore fa
mondiali
Francia, Maignan e Rabiot protagonisti in ritiro
00:02:14 min
| 1 giorno fa
mondiali
Bergomi: "Così è nato il trionfo Mondiale dell'82"
00:06:32 min
| 2 mesi fa
mondiali
