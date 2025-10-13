Ucraina-Azerbaijan 2-1: gol e highlights

00:00:44 min
|
6 ore fa
HL GAL-BEL_2250364HL GAL-BEL_2250364
mondiali
Galles-Belgio 2-4: gol e highlights
00:01:21 min
| 6 ore fa
HL NIR-GER_2250413HL NIR-GER_2250413
mondiali
Irlanda del Nord-Germania 0-1: gol e highlights
00:00:13 min
| 6 ore fa
HL SLO-SVI_2239792HL SLO-SVI_2239792
mondiali
Slovenia-Svizzera 0-0: highlights
00:00:12 min
| 6 ore fa
HL SVE-KOS_2239733HL SVE-KOS_2239733
mondiali
Svezia-Kosovo 0-1: gol e highlights
00:00:17 min
| 6 ore fa
HL SVK-LUS_2229212HL SVK-LUS_2229212
mondiali
Slovacchia-Lussemburgo 2-0: gol e highlights
00:00:26 min
| 5 ore fa
HL MAC-KAZ_2219085HL MAC-KAZ_2219085
mondiali
Macedonia del Nord-Kazakistan 1-1: gol e highlights
00:00:36 min
| 5 ore fa
GOL COLLECTION COMPLETA 13/10GOL COLLECTION COMPLETA 13/10
mondiali
Qualificazioni mondiali, la gol collection del lunedì
00:03:52 min
| 5 ore fa
ERROR! HL ISL-FRA 251013_4950845ERROR! HL ISL-FRA 251013_4950845
mondiali
Islanda-Francia 2-2: gol e highlights
00:02:00 min
| 6 ore fa
ERROR! DL131015ERROR! DL131015
mondiali
Doppio De Bruyne, il belga segna due rigori al Galles
00:01:30 min
| 6 ore fa
GOL NKUNKUGOL NKUNKU
mondiali
Fa tutto Nkunku: destro super per il pari della Francia
00:00:59 min
| 6 ore fa
gol HLYSSONgol HLYSSON
mondiali
Dov'è la difesa della Francia? L'Islanda la sorprende così
00:01:38 min
| 6 ore fa
TOPO IN CAMPOTOPO IN CAMPO
mondiali
Galles-Belgio interrotta: c'è un topo in campo!
00:00:30 min
| 6 ore fa
