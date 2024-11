Vlahovic è uscito all'88' della sfida tra Serbia e Danimarca per un problema muscolare. Dalle immagini e dalle smorfie del bianconero, uscito accompagnato da un membro dello staff della Nazionale, sembra trattarsi di un problema muscolare nella zona retrostante la coscia sinistra: "Ho sentito dolore alla coscia, a Torino vedrò qual è la situazione", ha detto l'attaccante. C’è preoccupazione in casa Juventus: la coperta è corta in attacco e sabato c'è il big match contro il Milan.