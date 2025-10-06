Baldini: "Camarda decisivo,felice per Palestra e Bartesaghi"

Alla vigilia dei prossimi appuntamenti della Nazionale Under 21 contro Svezia, venerdì 11 ottobre, e Armenia, martedì 14 ottobre, il ct dell'Italia Silvio Baldini è tornato a parlare del momento che stanno attraversando alcuni giovani azzurri fra i suoi convocati partendo da Camarda: "Conosciamo le sue qualità e la sua capacità di essere decisivo nei 16 metri. Adesso deve soltanto crescere e mostrare tutte le sue qualità. Rispetto alle ultime convocazioni giocatori come Palestra o Bartesaghi hanno giocato partite da titolari con Cagliari e Milan e questo non può che far crescere la fiducia e la voglia di tutti".