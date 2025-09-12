Capello sulla Nazionale: "Sono preoccupato per la difesa"

00:03:03 min
|
27 minuti fa

Il commento di Fabio Capello sulla Nazionale di Gattuso. Guarda il video.

CONF GATTUSO BATTUTA_3358341CONF GATTUSO BATTUTA_3358341
nazionale
Gattuso: "Le partite non finiscono mai. Io lo so bene..."
00:00:29 min
| 3 giorni fa
pubblicità
ERROR! SN276334ERROR! SN276334
nazionale
Israele-Italia, prepartita dalle 20 su Sky Sport
00:00:48 min
| 4 giorni fa
WARN! - OTO GATTUSOWARN! - OTO GATTUSO
nazionale
Gattuso: "Emozioni? Non ho tempo, concentrato su obiettivo"
00:03:05 min
| 8 giorni fa
CONF BALDINI ITALIA U21 ESORDIO_3239676CONF BALDINI ITALIA U21 ESORDIO_3239676
nazionale
Baldini: "Possiamo vincere l'Europeo e l'oro olimpico"
00:01:03 min
| 10 giorni fa
milan gattuso arrivo milanello videomilan gattuso arrivo milanello video
nazionale
Milan, il Ct Gattuso in visita a Milanello
00:00:29 min
| 23 giorni fa
gattuso-atalanta-zingonia-visita-arrivogattuso-atalanta-zingonia-visita-arrivo
nazionale
Atalanta, il Ct Gattuso in visita a Zingonia
00:00:22 min
| 24 giorni fa
INTV GRAVINAINTV GRAVINA
nazionale
Gravina: "Gigio? Spiace. Convinti di ritrovarlo al meglio"
00:04:24 min
| 30 giorni fa
WARN! - Gattuso LazioWARN! - Gattuso Lazio
nazionale
Lazio, il Ct della Nazionale Gattuso in visita a Formello
00:00:34 min
| 1 mese fa
italia-gattuso-bologna-ritiroitalia-gattuso-bologna-ritiro
nazionale
Italia, Ct Gattuso in visita nel ritiro del Bologna
00:00:19 min
| 1 mese fa
baldinibaldini
nazionale
Italia Under 21, Silvio Baldini nuovo commissario tecnico
00:00:35 min
| 1 mese fa
Gattuso per adr_4300423Gattuso per adr_4300423
nazionale
Gattuso si presenta: "Un sogno che si avvera"
00:01:04 min
| 2 mesi fa
WARN! - GRAVINA SU RANIERIWARN! - GRAVINA SU RANIERI
nazionale
Gravina: "Ranieri? Non c'erano le condizioni"
00:01:04 min
| 2 mesi fa
CONF GATTUSO BATTUTA_3358341CONF GATTUSO BATTUTA_3358341
nazionale
Gattuso: "Le partite non finiscono mai. Io lo so bene..."
00:00:29 min
| 3 giorni fa
ERROR! SN276334ERROR! SN276334
nazionale
Israele-Italia, prepartita dalle 20 su Sky Sport
00:00:48 min
| 4 giorni fa
WARN! - OTO GATTUSOWARN! - OTO GATTUSO
nazionale
Gattuso: "Emozioni? Non ho tempo, concentrato su obiettivo"
00:03:05 min
| 8 giorni fa
CONF BALDINI ITALIA U21 ESORDIO_3239676CONF BALDINI ITALIA U21 ESORDIO_3239676
nazionale
Baldini: "Possiamo vincere l'Europeo e l'oro olimpico"
00:01:03 min
| 10 giorni fa
milan gattuso arrivo milanello videomilan gattuso arrivo milanello video
nazionale
Milan, il Ct Gattuso in visita a Milanello
00:00:29 min
| 23 giorni fa
gattuso-atalanta-zingonia-visita-arrivogattuso-atalanta-zingonia-visita-arrivo
nazionale
Atalanta, il Ct Gattuso in visita a Zingonia
00:00:22 min
| 24 giorni fa
INTV GRAVINAINTV GRAVINA
nazionale
Gravina: "Gigio? Spiace. Convinti di ritrovarlo al meglio"
00:04:24 min
| 30 giorni fa
WARN! - Gattuso LazioWARN! - Gattuso Lazio
nazionale
Lazio, il Ct della Nazionale Gattuso in visita a Formello
00:00:34 min
| 1 mese fa
italia-gattuso-bologna-ritiroitalia-gattuso-bologna-ritiro
nazionale
Italia, Ct Gattuso in visita nel ritiro del Bologna
00:00:19 min
| 1 mese fa
baldinibaldini
nazionale
Italia Under 21, Silvio Baldini nuovo commissario tecnico
00:00:35 min
| 1 mese fa
Gattuso per adr_4300423Gattuso per adr_4300423
nazionale
Gattuso si presenta: "Un sogno che si avvera"
00:01:04 min
| 2 mesi fa
WARN! - GRAVINA SU RANIERIWARN! - GRAVINA SU RANIERI
nazionale
Gravina: "Ranieri? Non c'erano le condizioni"
00:01:04 min
| 2 mesi fa
Playlist di tendenza
pubblicità