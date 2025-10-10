Calafiori: "Noi siamo l'Italia, andremo al Mondiale"

00:01:37 min
|
4 ore fa
WARN! - OTO GATTUSOWARN! - OTO GATTUSO
nazionale
Gattuso: "Non sottovalutiamo l'Estonia, ci giochiamo tanto"
00:04:01 min
| 4 ore fa
WARN! - COLL PEPPE SU ESTERNIWARN! - COLL PEPPE SU ESTERNI
nazionale
Italia: le possibili scelte di Gattuso per l'Estonia
00:01:02 min
| 9 ore fa
WARN! - COLL DI STEFANO NAZIONALEWARN! - COLL DI STEFANO NAZIONALE
nazionale
Italia, per Gattuso dubbi sugli esterni del 4-4-2
00:01:28 min
| 10 ore fa
WARN! - COLL PEPPEWARN! - COLL PEPPE
nazionale
Estonia-Italia, probabili formazioni: i due dubbi di Gattuso
00:01:13 min
| 1 giorno fa
WARN! - CARNESECCHI SU DONNARUMMAWARN! - CARNESECCHI SU DONNARUMMA
nazionale
Carnesecchi: "Donnarumma è incredibile"
00:00:50 min
| 1 giorno fa
WARN! - ESTRATTO TONALIWARN! - ESTRATTO TONALI
nazionale
Tonali: "Non chiudo la porta al ritorno in Serie A"
00:04:25 min
| 1 giorno fa
WARN! - COLL NOSOTTIWARN! - COLL NOSOTTI
nazionale
Estonia-Italia, due dubbi sugli esterni per Gattuso
00:04:54 min
| 1 giorno fa
WARN! - COLL NAZIONALEWARN! - COLL NAZIONALE
nazionale
Italia, il programma della Nazionale verso Estonia e Israele
00:03:16 min
| 1 giorno fa
WARN! - DI MARZIO SU CAMBIAGHI E NICOLUSSIWARN! - DI MARZIO SU CAMBIAGHI E NICOLUSSI
nazionale
Nazionale, cosa possono dare Cambiaghi e Nicolussi Caviglia
00:02:01 min
| 2 giorni fa
CONF GATTUSO BATTUTA_3358341CONF GATTUSO BATTUTA_3358341
nazionale
Gattuso: "Le partite non finiscono mai. Io lo so bene..."
00:00:29 min
| 1 mese fa
WARN! - OTO GATTUSOWARN! - OTO GATTUSO
nazionale
Gattuso: "Emozioni? Non ho tempo, concentrato su obiettivo"
00:03:05 min
| 1 mese fa
CONF BALDINI ITALIA U21 ESORDIO_3239676CONF BALDINI ITALIA U21 ESORDIO_3239676
nazionale
Baldini: "Possiamo vincere l'Europeo e l'oro olimpico"
00:01:03 min
| 1 mese fa
