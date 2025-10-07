Italia, prime ipotesi per l'Estonia: Kean e Retegui davanti

Terminato nel pomeriggio il primo allenamento della Nazionale a Coverciano, in vista delle due sfide di qualificazioni Mondiali contro Estonia (sabato) e Israele (martedì). I calciatori che hanno giocato sabato nei rispettivi club hanno lavorato un po’ di più sul campo, a differenza di chi invece ha giocato domenica: per gli Azzurri esercitazioni con la palla e partitella. E intanto, ecco le prime ipotesi di formazione per il primo impegno di sabato a Tallinn. Gattuso pensa di confermare le due punte, Kean e Retegui. Sarà difesa a 4 e in attacco, oltre al doppio centravanti, al posto di Politano e Zaccagni infortunati, Cambiaghi e Raspadori possono essere le soluzioni sugli esterni. Nel video le ultime con l'inviato Marco Nosotto dal ritiro azzurro .