Sport
Calcio
Nazionale
Italia: le possibili scelte di Gattuso per l'Estonia
00:01:02 min
|
9 ore fa
nazionale
Calafiori: "Noi siamo l'Italia, andremo al Mondiale"
00:01:37 min
| 4 ore fa
nazionale
Gattuso: "Non sottovalutiamo l'Estonia, ci giochiamo tanto"
00:04:01 min
| 4 ore fa
nazionale
Italia, per Gattuso dubbi sugli esterni del 4-4-2
00:01:28 min
| 10 ore fa
nazionale
Estonia-Italia, probabili formazioni: i due dubbi di Gattuso
00:01:13 min
| 1 giorno fa
nazionale
Carnesecchi: "Donnarumma è incredibile"
00:00:50 min
| 1 giorno fa
nazionale
Tonali: "Non chiudo la porta al ritorno in Serie A"
00:04:25 min
| 1 giorno fa
nazionale
Estonia-Italia, due dubbi sugli esterni per Gattuso
00:04:54 min
| 1 giorno fa
nazionale
Italia, il programma della Nazionale verso Estonia e Israele
00:03:16 min
| 1 giorno fa
nazionale
Nazionale, cosa possono dare Cambiaghi e Nicolussi Caviglia
00:02:01 min
| 2 giorni fa
nazionale
Gattuso: "Le partite non finiscono mai. Io lo so bene..."
00:00:29 min
| 1 mese fa
nazionale
Gattuso: "Emozioni? Non ho tempo, concentrato su obiettivo"
00:03:05 min
| 1 mese fa
nazionale
Baldini: "Possiamo vincere l'Europeo e l'oro olimpico"
00:01:03 min
| 1 mese fa
Qualificazioni Mondiali 2026
50+ video
|
Mondiali
Europa League, tutti i video
50+ video
|
Europa League
Serie A, tutti i video
50+ video
|
Serie A
