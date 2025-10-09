Estonia-Italia, probabili formazioni: i due dubbi di Gattuso

00:01:13 min
|
4 ore fa

Ultima giornata intera a Coverciano, per gli Azzurri, che domani partono per Tallinn, dove sabato sera affrontano l’Estonia nel primo dei due impegni di qualificazioni mondiali (martedì c’è Israele). Per capire la formazione che schiererà Gattuso sarà decisivo l’allenamento di domani alle 10. Davanti a Donnarumma, sarà difesa a quattro con Bastoni e Calafiori centrali e Di Lorenzo e Dimarco sulle fasce. A centrocampo ci saranno Barella e Tonali, davanti Kean e Retegui. Unici dubbi, sugli esterni. Viste le assenze di Politano e Zaccagni, titolari a inizio settembre nel 5-0 all’Estonia, il Ct ha più soluzioni: Spinazzola a destra e Cambiaso a sinistra, con le alternative rappresentate da Raspadori e dal neo azzurro Cambiaghi. Senza trascurare l’ipotesi di inserire un altro centrocampista, cioè Cristante. Nel VIDEO tutte le news con l’inviato a Coverciano Peppe Di Stefano.

WARN! - CARNESECCHI SU DONNARUMMAWARN! - CARNESECCHI SU DONNARUMMA
nazionale
Carnesecchi: "Donnarumma è incredibile"
00:00:50 min
| 8 ore fa
pubblicità
WARN! - ESTRATTO TONALIWARN! - ESTRATTO TONALI
nazionale
Tonali: "Non chiudo la porta al ritorno in Serie A"
00:04:25 min
| 8 ore fa
WARN! - COLL NOSOTTIWARN! - COLL NOSOTTI
nazionale
Estonia-Italia, due dubbi sugli esterni per Gattuso
00:04:54 min
| 9 ore fa
WARN! - COLL NAZIONALEWARN! - COLL NAZIONALE
nazionale
Italia, il programma della Nazionale verso Estonia e Israele
00:03:16 min
| 11 ore fa
WARN! - GATTUSO SCARPETTEWARN! - GATTUSO SCARPETTE
nazionale
Gattuso e l’aneddoto sulle scarpe del Mondiale 2006
00:00:40 min
| 1 giorno fa
WARN! - nosotti nazionaleWARN! - nosotti nazionale
nazionale
Italia, per lo sprint Mondiale si punta su campioni Euro2021
00:01:46 min
| 1 giorno fa
WARN! - NICOLUSSI CAVIGLIA SU CRUIJFF E PIRLOWARN! - NICOLUSSI CAVIGLIA SU CRUIJFF E PIRLO
nazionale
Italia, Nicolussi-Caviglia: "Mi sono ispirato a Cruijff"
00:00:38 min
| 1 giorno fa
WARN! - CAMBIAGHI SULL'INFORTUNIOWARN! - CAMBIAGHI SULL'INFORTUNIO
nazionale
Italia, Cambiaghi: "Mi sono subito concentrato sul recupero"
00:01:07 min
| 1 giorno fa
WARN! - NICOLUSSI CAVIGLIA SU KEANWARN! - NICOLUSSI CAVIGLIA SU KEAN
nazionale
Italia, Nicolussi-Caviglia: "Con Kean ho un rapporto unico"
00:00:46 min
| 1 giorno fa
WARN! - DI MARZIO SU AHANOR E TRESOLDIWARN! - DI MARZIO SU AHANOR E TRESOLDI
nazionale
Ahanor e Tresoldi, perché Gattuso sta pensando di convocarli
00:02:46 min
| 1 giorno fa
WARN! - DI MARZIO SU CAMBIAGHI E NICOLUSSIWARN! - DI MARZIO SU CAMBIAGHI E NICOLUSSI
nazionale
Nazionale, cosa possono dare Cambiaghi e Nicolussi Caviglia
00:02:01 min
| 1 giorno fa
WARN! - INIZIATIVA FIGCWARN! - INIZIATIVA FIGC
nazionale
La Figc sostiene i progetti Uefa Foundation Children a Gaza
00:00:40 min
| 1 giorno fa
WARN! - CARNESECCHI SU DONNARUMMAWARN! - CARNESECCHI SU DONNARUMMA
nazionale
Carnesecchi: "Donnarumma è incredibile"
00:00:50 min
| 8 ore fa
WARN! - ESTRATTO TONALIWARN! - ESTRATTO TONALI
nazionale
Tonali: "Non chiudo la porta al ritorno in Serie A"
00:04:25 min
| 8 ore fa
WARN! - COLL NOSOTTIWARN! - COLL NOSOTTI
nazionale
Estonia-Italia, due dubbi sugli esterni per Gattuso
00:04:54 min
| 9 ore fa
WARN! - COLL NAZIONALEWARN! - COLL NAZIONALE
nazionale
Italia, il programma della Nazionale verso Estonia e Israele
00:03:16 min
| 11 ore fa
WARN! - GATTUSO SCARPETTEWARN! - GATTUSO SCARPETTE
nazionale
Gattuso e l’aneddoto sulle scarpe del Mondiale 2006
00:00:40 min
| 1 giorno fa
WARN! - nosotti nazionaleWARN! - nosotti nazionale
nazionale
Italia, per lo sprint Mondiale si punta su campioni Euro2021
00:01:46 min
| 1 giorno fa
WARN! - NICOLUSSI CAVIGLIA SU CRUIJFF E PIRLOWARN! - NICOLUSSI CAVIGLIA SU CRUIJFF E PIRLO
nazionale
Italia, Nicolussi-Caviglia: "Mi sono ispirato a Cruijff"
00:00:38 min
| 1 giorno fa
WARN! - CAMBIAGHI SULL'INFORTUNIOWARN! - CAMBIAGHI SULL'INFORTUNIO
nazionale
Italia, Cambiaghi: "Mi sono subito concentrato sul recupero"
00:01:07 min
| 1 giorno fa
WARN! - NICOLUSSI CAVIGLIA SU KEANWARN! - NICOLUSSI CAVIGLIA SU KEAN
nazionale
Italia, Nicolussi-Caviglia: "Con Kean ho un rapporto unico"
00:00:46 min
| 1 giorno fa
WARN! - DI MARZIO SU AHANOR E TRESOLDIWARN! - DI MARZIO SU AHANOR E TRESOLDI
nazionale
Ahanor e Tresoldi, perché Gattuso sta pensando di convocarli
00:02:46 min
| 1 giorno fa
WARN! - DI MARZIO SU CAMBIAGHI E NICOLUSSIWARN! - DI MARZIO SU CAMBIAGHI E NICOLUSSI
nazionale
Nazionale, cosa possono dare Cambiaghi e Nicolussi Caviglia
00:02:01 min
| 1 giorno fa
WARN! - INIZIATIVA FIGCWARN! - INIZIATIVA FIGC
nazionale
La Figc sostiene i progetti Uefa Foundation Children a Gaza
00:00:40 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità