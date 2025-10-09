Estonia-Italia, probabili formazioni: i due dubbi di Gattuso

Ultima giornata intera a Coverciano, per gli Azzurri, che domani partono per Tallinn, dove sabato sera affrontano l’Estonia nel primo dei due impegni di qualificazioni mondiali (martedì c’è Israele). Per capire la formazione che schiererà Gattuso sarà decisivo l’allenamento di domani alle 10. Davanti a Donnarumma, sarà difesa a quattro con Bastoni e Calafiori centrali e Di Lorenzo e Dimarco sulle fasce. A centrocampo ci saranno Barella e Tonali, davanti Kean e Retegui. Unici dubbi, sugli esterni. Viste le assenze di Politano e Zaccagni, titolari a inizio settembre nel 5-0 all’Estonia, il Ct ha più soluzioni: Spinazzola a destra e Cambiaso a sinistra, con le alternative rappresentate da Raspadori e dal neo azzurro Cambiaghi. Senza trascurare l’ipotesi di inserire un altro centrocampista, cioè Cristante. Nel VIDEO tutte le news con l’inviato a Coverciano Peppe Di Stefano.