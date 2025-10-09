Sabato 11 ottobre l’Italia sarà impegnata in trasferta a Tallinn contro l’Estonia, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Gattuso schiererà la Nazionale con il 4-4-2, ha già scelto 9 uomini su 11: Donnarumma confermato in porta, Bastoni e Calafiori saranno i due difensori centrali, Di Lorenzo terzino destro e Dimarco terzino sinistro. In mezzo al campo giocheranno Tonali e Barella. La coppia d’attacco sarà composta da Kean e Retegui. Gli unici due dubbi riguardano i ruoli di esterni a centrocampo: viste le assenze di Zaccagni e Politano per infortunio, bisogna capire chi sceglierà di schierare il c.t. azzurro. A disposizione ci sono per quelle posizioni Raspadori, Cambiaghi, Orsolini, Cambiaso e Spinazzola (quest’ultimo convocato in extremis proprio al posto del compagno di squadra Politano).