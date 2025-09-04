Barella: "Gattuso ci dà serenità, ritroviamo fame e fiducia"

Alla vigilia della partita contro l’Estonia, insieme al Ct ha parlato anche Nicolò Barella: “Sicuramente sono tante le cose che non hanno funzionato prima -le parole del centrocampista dell’Inter- Nelle ultime due gestioni, l’ultimo periodo di Mancini e con Spalletti, abbiamo avuto difficoltà. Ritrovarci è la cosa più importante in questo momento, seguire ciò che ci dice il mister che ci ha dato serenità, fiducia e ci ha fatto lavorare tanto bene. Noi dovremo ripagare tutto questo con le nostre prestazioni e le nostre qualità che abbiamo sempre avuto e che ultimamente abbiamo fatto fatica a portare in campo”. Quindi sulla sfida di domani: “Non sappiamo chi giocherà, se giocherò con Tonali sarà un piacere, ma questo con tutti i centrocampisti. Dobbiamo trovare una coesione tra di noi, che è quella che ci ha sempre rappresentato anche quando c’è stata la vittoria dell’Europeo. Il mister in questo ha tanta esperienza avendo fatto tante partite con la Nazionale e avendo alzato qualcosa di importante. Ci sta facendo ritrovare questa voglia di stare insieme. Il modulo non lo so ma sicuramente vincere con gol perché anche la differenza reti conta. Ora dobbiamo avere voglia di entrare in campo, avere fame e orgoglio e divertirci”.