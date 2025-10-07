Chiudi Menu
Sport
Calcio
Nazionale
Gattuso: "Su Tresoldi e Ahanor ci stiamo lavorando"
00:08:54 min
|
1 giorno fa
nazionale
Ahanor e Tresoldi, perché Gattuso sta pensando di convocarli
00:02:46 min
| 2 ore fa
nazionale
Nazionale, cosa possono dare Cambiaghi e Nicolussi Caviglia
00:02:01 min
| 2 ore fa
nazionale
La Figc sostiene i progetti Uefa Foundation Children a Gaza
00:00:40 min
| 2 ore fa
nazionale
Italia, oggi il programma della Nazionale
00:03:38 min
| 4 ore fa
nazionale
Italia, prime ipotesi per l'Estonia: Kean e Retegui davanti
00:01:58 min
| 22 ore fa
nazionale
Italia, allenamento a Coverciano fra scelte e infortuni
00:01:46 min
| 23 ore fa
nazionale
Gattuso su Cannavaro: "Lui si profuma ed è già al Mondiale"
00:00:28 min
| 1 giorno fa
nazionale
Italia, il programma della Nazionale verso Estonia e Israele
00:02:45 min
| 1 giorno fa
nazionale
Baldini: "Camarda decisivo,felice per Palestra e Bartesaghi"
00:01:21 min
| 1 giorno fa
nazionale
Gattuso: "Le partite non finiscono mai. Io lo so bene..."
00:00:29 min
| 29 giorni fa
nazionale
Gattuso: "Emozioni? Non ho tempo, concentrato su obiettivo"
00:03:05 min
| 1 mese fa
nazionale
Baldini: "Possiamo vincere l'Europeo e l'oro olimpico"
00:01:03 min
| 1 mese fa
