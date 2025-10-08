Gattuso e l’aneddoto sulle scarpe del Mondiale 2006

Una delegazione della Nazionale era presente, in questo mercoledì, all'inaugurazione del nuovo Museo del calcio di Coverciano: oltre al capitano Donnarumma e al capo delegazione Buffon, c'erano anche il presidente Figc Gravina e il Ct Gattuso. Il commissario tecnico è stato protagonista di un siparietto con il presidente della Fondazione Museo del Calcio, Matteo Marani: "Ho un debito -ha detto il Ct sorridendo- ma devo andare giù in Calabria perché mamma non fa passare nessuno: ti devo regalare le famose scarpette del 2006, ancora non te le ho consegnate". "Le sto aspettando" ha replicato sorridente Marani, ansioso di aggiungere un altro cimelio mondiale al Museo di Coverciano.