Gattuso e l’aneddoto sulle scarpe del Mondiale 2006

00:00:40 min
|
1 giorno fa

Una delegazione della Nazionale era presente, in questo mercoledì, all'inaugurazione del nuovo Museo del calcio di Coverciano: oltre al capitano Donnarumma e al capo delegazione Buffon, c'erano anche il presidente Figc Gravina e il Ct Gattuso. Il commissario tecnico è stato protagonista di un siparietto con il presidente della Fondazione Museo del Calcio, Matteo Marani: "Ho un debito -ha detto il Ct sorridendo- ma devo andare giù in Calabria perché mamma non fa passare nessuno: ti devo regalare le famose scarpette del 2006, ancora non te le ho consegnate". "Le sto aspettando" ha replicato sorridente Marani, ansioso di aggiungere un altro cimelio mondiale al Museo di Coverciano.

WARN! - COLL PEPPEWARN! - COLL PEPPE
nazionale
Estonia-Italia, probabili formazioni: i due dubbi di Gattuso
00:01:13 min
| 4 ore fa
pubblicità
WARN! - CARNESECCHI SU DONNARUMMAWARN! - CARNESECCHI SU DONNARUMMA
nazionale
Carnesecchi: "Donnarumma è incredibile"
00:00:50 min
| 8 ore fa
WARN! - ESTRATTO TONALIWARN! - ESTRATTO TONALI
nazionale
Tonali: "Non chiudo la porta al ritorno in Serie A"
00:04:25 min
| 8 ore fa
WARN! - COLL NOSOTTIWARN! - COLL NOSOTTI
nazionale
Estonia-Italia, due dubbi sugli esterni per Gattuso
00:04:54 min
| 9 ore fa
WARN! - COLL NAZIONALEWARN! - COLL NAZIONALE
nazionale
Italia, il programma della Nazionale verso Estonia e Israele
00:03:16 min
| 11 ore fa
WARN! - nosotti nazionaleWARN! - nosotti nazionale
nazionale
Italia, per lo sprint Mondiale si punta su campioni Euro2021
00:01:46 min
| 1 giorno fa
WARN! - NICOLUSSI CAVIGLIA SU CRUIJFF E PIRLOWARN! - NICOLUSSI CAVIGLIA SU CRUIJFF E PIRLO
nazionale
Italia, Nicolussi-Caviglia: "Mi sono ispirato a Cruijff"
00:00:38 min
| 1 giorno fa
WARN! - CAMBIAGHI SULL'INFORTUNIOWARN! - CAMBIAGHI SULL'INFORTUNIO
nazionale
Italia, Cambiaghi: "Mi sono subito concentrato sul recupero"
00:01:07 min
| 1 giorno fa
WARN! - NICOLUSSI CAVIGLIA SU KEANWARN! - NICOLUSSI CAVIGLIA SU KEAN
nazionale
Italia, Nicolussi-Caviglia: "Con Kean ho un rapporto unico"
00:00:46 min
| 1 giorno fa
WARN! - DI MARZIO SU AHANOR E TRESOLDIWARN! - DI MARZIO SU AHANOR E TRESOLDI
nazionale
Ahanor e Tresoldi, perché Gattuso sta pensando di convocarli
00:02:46 min
| 1 giorno fa
WARN! - DI MARZIO SU CAMBIAGHI E NICOLUSSIWARN! - DI MARZIO SU CAMBIAGHI E NICOLUSSI
nazionale
Nazionale, cosa possono dare Cambiaghi e Nicolussi Caviglia
00:02:01 min
| 1 giorno fa
WARN! - INIZIATIVA FIGCWARN! - INIZIATIVA FIGC
nazionale
La Figc sostiene i progetti Uefa Foundation Children a Gaza
00:00:40 min
| 1 giorno fa
WARN! - COLL PEPPEWARN! - COLL PEPPE
nazionale
Estonia-Italia, probabili formazioni: i due dubbi di Gattuso
00:01:13 min
| 4 ore fa
WARN! - CARNESECCHI SU DONNARUMMAWARN! - CARNESECCHI SU DONNARUMMA
nazionale
Carnesecchi: "Donnarumma è incredibile"
00:00:50 min
| 8 ore fa
WARN! - ESTRATTO TONALIWARN! - ESTRATTO TONALI
nazionale
Tonali: "Non chiudo la porta al ritorno in Serie A"
00:04:25 min
| 8 ore fa
WARN! - COLL NOSOTTIWARN! - COLL NOSOTTI
nazionale
Estonia-Italia, due dubbi sugli esterni per Gattuso
00:04:54 min
| 9 ore fa
WARN! - COLL NAZIONALEWARN! - COLL NAZIONALE
nazionale
Italia, il programma della Nazionale verso Estonia e Israele
00:03:16 min
| 11 ore fa
WARN! - nosotti nazionaleWARN! - nosotti nazionale
nazionale
Italia, per lo sprint Mondiale si punta su campioni Euro2021
00:01:46 min
| 1 giorno fa
WARN! - NICOLUSSI CAVIGLIA SU CRUIJFF E PIRLOWARN! - NICOLUSSI CAVIGLIA SU CRUIJFF E PIRLO
nazionale
Italia, Nicolussi-Caviglia: "Mi sono ispirato a Cruijff"
00:00:38 min
| 1 giorno fa
WARN! - CAMBIAGHI SULL'INFORTUNIOWARN! - CAMBIAGHI SULL'INFORTUNIO
nazionale
Italia, Cambiaghi: "Mi sono subito concentrato sul recupero"
00:01:07 min
| 1 giorno fa
WARN! - NICOLUSSI CAVIGLIA SU KEANWARN! - NICOLUSSI CAVIGLIA SU KEAN
nazionale
Italia, Nicolussi-Caviglia: "Con Kean ho un rapporto unico"
00:00:46 min
| 1 giorno fa
WARN! - DI MARZIO SU AHANOR E TRESOLDIWARN! - DI MARZIO SU AHANOR E TRESOLDI
nazionale
Ahanor e Tresoldi, perché Gattuso sta pensando di convocarli
00:02:46 min
| 1 giorno fa
WARN! - DI MARZIO SU CAMBIAGHI E NICOLUSSIWARN! - DI MARZIO SU CAMBIAGHI E NICOLUSSI
nazionale
Nazionale, cosa possono dare Cambiaghi e Nicolussi Caviglia
00:02:01 min
| 1 giorno fa
WARN! - INIZIATIVA FIGCWARN! - INIZIATIVA FIGC
nazionale
La Figc sostiene i progetti Uefa Foundation Children a Gaza
00:00:40 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità