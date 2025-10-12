Kean, primi accertamenti negativi: domani risonanza

00:00:56 min
|
6 ore fa
nazionale
nazionale
Italia-Israele, attenzione alta: il punto sulla sicurezza
00:01:23 min
| 5 ore fa
nazionale
nazionale
Nazionale, Donnarumma e l'abbraccio con i tifosi
00:03:34 min
| 5 ore fa
nazionale
nazionale
Nazionale, cosa possono dare Cambiaghi e Nicolussi Caviglia
00:02:01 min
| 4 giorni fa
nazionale
nazionale
Gattuso: "Le partite non finiscono mai. Io lo so bene..."
00:00:29 min
| 1 mese fa
nazionale
nazionale
Gattuso: "Emozioni? Non ho tempo, concentrato su obiettivo"
00:03:05 min
| 1 mese fa
nazionale
nazionale
Baldini: "Possiamo vincere l'Europeo e l'oro olimpico"
00:01:03 min
| 1 mese fa
nazionale
nazionale
Milan, il Ct Gattuso in visita a Milanello
00:00:29 min
| 1 mese fa
nazionale
nazionale
Atalanta, il Ct Gattuso in visita a Zingonia
00:00:22 min
| 1 mese fa
nazionale
nazionale
Gravina: "Gigio? Spiace. Convinti di ritrovarlo al meglio"
00:04:24 min
| 1 mese fa
nazionale
nazionale
Lazio, il Ct della Nazionale Gattuso in visita a Formello
00:00:34 min
| 2 mesi fa
nazionale
nazionale
Italia, Ct Gattuso in visita nel ritiro del Bologna
00:00:19 min
| 2 mesi fa
nazionale
nazionale
Italia Under 21, Silvio Baldini nuovo commissario tecnico
00:00:35 min
| 2 mesi fa
