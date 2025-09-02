Chiudi Menu
Sport
Calcio
Nazionale
Pio Esposito: "Nazionale ed esordio con l'Inter emozionante"
00:01:44 min
|
2 ore fa
nazionale
Fabbian: "Giocare per la Nazionale è motivo d'orgoglio"
00:01:53 min
| 1 ora fa
nazionale
Italia a Coverciano: il programma in vista dell'Estonia
00:01:58 min
| 5 ore fa
nazionale
Baldini: "Possiamo vincere l'Europeo e l'oro olimpico"
00:01:03 min
| 20 ore fa
nazionale
Gattuso: "Io carico a molla. E non siamo messi male"
00:08:52 min
| 1 giorno fa
nazionale
Nazionale, primo raduno dell'Italia di Gattuso: le ultime
00:01:41 min
| 1 giorno fa
nazionale
Milan, il Ct Gattuso in visita a Milanello
00:00:29 min
| 13 giorni fa
nazionale
Atalanta, il Ct Gattuso in visita a Zingonia
00:00:22 min
| 14 giorni fa
nazionale
Gravina: "Gigio? Spiace. Convinti di ritrovarlo al meglio"
00:04:24 min
| 20 giorni fa
nazionale
Lazio, il Ct della Nazionale Gattuso in visita a Formello
00:00:34 min
| 25 giorni fa
nazionale
Italia, Ct Gattuso in visita nel ritiro del Bologna
00:00:19 min
| 27 giorni fa
nazionale
Italia Under 21, Silvio Baldini nuovo commissario tecnico
00:00:35 min
| 1 mese fa
nazionale
Gattuso si presenta: "Un sogno che si avvera"
00:01:04 min
| 2 mesi fa
