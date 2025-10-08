90/10 Storie di Calcio con Stefano Borghi-Gli invincibili

00:01:17 min
|
4 ore fa

Nel 2003-2004, l'Arsenal scrive una delle pagine più leggendarie della storia del calcio inglese, chiudendo l'intera stagione di Premier League imbattuto. Guidati dalla mente di Arsène Wenger e trascinati dal talento di Thierry Henry, i Gunners mettono in mostra un calcio spettacolare e moderno, capace di unire tecnica, velocità e intelligenza tattica. Questo programma ripercorre le tappe di quella stagione irripetibile, tra gol iconici, momenti di tensione (e rivalità con il Man UTD di Ferguson) e la costruzione di una squadra entrata nella leggenda come "The Invincibles". Da venerdì 10 ottobre su Sky e in streaming su NOW.

ESTRATTO 9010 SOCIAL ARSENAL SU PARTITA MANIFESTO VERT MIX_3945656ESTRATTO 9010 SOCIAL ARSENAL SU PARTITA MANIFESTO VERT MIX_3945656
premier league
90/10 Storie di Calcio - L'Arsenal di Wenger
00:01:30 min
| 3 ore fa
pubblicità
HL NEWHL NEW
premier league
Newcastle-Nottingham Forest 2-0: gol e highlights
00:03:08 min
| 2 giorni fa
HL BRENTFORD - MANCHESTER CITYHL BRENTFORD - MANCHESTER CITY
premier league
Brentford-Manchester City 0-1: gol e highlights
00:01:17 min
| 2 giorni fa
HL ASTON VILLA - BURNLEYHL ASTON VILLA - BURNLEY
premier league
Aston Villa-Burnley 2-1: gol e highlights
00:02:29 min
| 2 giorni fa
HL EVERTON - CRYSTAL PALACEHL EVERTON - CRYSTAL PALACE
premier league
Everton-Crystal Palace 2-1: gol e highlights
00:02:49 min
| 2 giorni fa
FT_HIGHLIGHTS_WOLVBRI_251005_REND_0_COMM_EFFECTS-_0457830FT_HIGHLIGHTS_WOLVBRI_251005_REND_0_COMM_EFFECTS-_0457830
premier league
Wolverhampton-Brighton 1-1: gol e highlights
00:03:06 min
| 2 giorni fa
pedro-porro-sigaretta-elettronica-leeds-tottenham-videopedro-porro-sigaretta-elettronica-leeds-tottenham-video
premier league
Sigaretta elettronica contro Pedro Porro, lui reagisce così
00:00:41 min
| 3 giorni fa
HL CHELSEA - LIVERPOOLHL CHELSEA - LIVERPOOL
premier league
Chelsea-Liverpool 2-1: gol e highlights
00:03:35 min
| 3 giorni fa
HL MANCHESTER UNITED - SUNDERLANDHL MANCHESTER UNITED - SUNDERLAND
premier league
Manchester United-Sunderland 2-0: gol e highlights
00:02:19 min
| 3 giorni fa
HL ARSENAL - WEST HAMHL ARSENAL - WEST HAM
premier league
Arsenal-West Ham 2-0: gol e highlights
00:02:05 min
| 3 giorni fa
HL LEEDS - TOTTENHAMHL LEEDS - TOTTENHAM
premier league
Leeds-Tottenham 1-2: gol e highlights
00:02:53 min
| 4 giorni fa
WARN! - GOL OKAFORWARN! - GOL OKAFOR
premier league
Okafor-gol, in campo anche un pallone da spiaggia
00:01:08 min
| 4 giorni fa
ESTRATTO 9010 SOCIAL ARSENAL SU PARTITA MANIFESTO VERT MIX_3945656ESTRATTO 9010 SOCIAL ARSENAL SU PARTITA MANIFESTO VERT MIX_3945656
premier league
90/10 Storie di Calcio - L'Arsenal di Wenger
00:01:30 min
| 3 ore fa
HL NEWHL NEW
premier league
Newcastle-Nottingham Forest 2-0: gol e highlights
00:03:08 min
| 2 giorni fa
HL BRENTFORD - MANCHESTER CITYHL BRENTFORD - MANCHESTER CITY
premier league
Brentford-Manchester City 0-1: gol e highlights
00:01:17 min
| 2 giorni fa
HL ASTON VILLA - BURNLEYHL ASTON VILLA - BURNLEY
premier league
Aston Villa-Burnley 2-1: gol e highlights
00:02:29 min
| 2 giorni fa
HL EVERTON - CRYSTAL PALACEHL EVERTON - CRYSTAL PALACE
premier league
Everton-Crystal Palace 2-1: gol e highlights
00:02:49 min
| 2 giorni fa
FT_HIGHLIGHTS_WOLVBRI_251005_REND_0_COMM_EFFECTS-_0457830FT_HIGHLIGHTS_WOLVBRI_251005_REND_0_COMM_EFFECTS-_0457830
premier league
Wolverhampton-Brighton 1-1: gol e highlights
00:03:06 min
| 2 giorni fa
pedro-porro-sigaretta-elettronica-leeds-tottenham-videopedro-porro-sigaretta-elettronica-leeds-tottenham-video
premier league
Sigaretta elettronica contro Pedro Porro, lui reagisce così
00:00:41 min
| 3 giorni fa
HL CHELSEA - LIVERPOOLHL CHELSEA - LIVERPOOL
premier league
Chelsea-Liverpool 2-1: gol e highlights
00:03:35 min
| 3 giorni fa
HL MANCHESTER UNITED - SUNDERLANDHL MANCHESTER UNITED - SUNDERLAND
premier league
Manchester United-Sunderland 2-0: gol e highlights
00:02:19 min
| 3 giorni fa
HL ARSENAL - WEST HAMHL ARSENAL - WEST HAM
premier league
Arsenal-West Ham 2-0: gol e highlights
00:02:05 min
| 3 giorni fa
HL LEEDS - TOTTENHAMHL LEEDS - TOTTENHAM
premier league
Leeds-Tottenham 1-2: gol e highlights
00:02:53 min
| 4 giorni fa
WARN! - GOL OKAFORWARN! - GOL OKAFOR
premier league
Okafor-gol, in campo anche un pallone da spiaggia
00:01:08 min
| 4 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità