90/10 Storie di Calcio con Stefano Borghi-Gli invincibili

Nel 2003-2004, l'Arsenal scrive una delle pagine più leggendarie della storia del calcio inglese, chiudendo l'intera stagione di Premier League imbattuto. Guidati dalla mente di Arsène Wenger e trascinati dal talento di Thierry Henry, i Gunners mettono in mostra un calcio spettacolare e moderno, capace di unire tecnica, velocità e intelligenza tattica. Questo programma ripercorre le tappe di quella stagione irripetibile, tra gol iconici, momenti di tensione (e rivalità con il Man UTD di Ferguson) e la costruzione di una squadra entrata nella leggenda come "The Invincibles". Da venerdì 10 ottobre su Sky e in streaming su NOW.