Bodycam su Cash nel riscaldamento di Aston Villa-Newcastle

00:01:03 min
|
16 minuti fa

Non è la prima volta, ma fa sempre effetto: Matty Cash dell’Aston Villa ha indossato una bodycam durante il riscaldamento della gara col Newcastle, valida per la prima giornata di Premier. Le nuove bodycam sono applicate su una sorta di gilet che i giocatori indossano sulla divisa e offrono una prospettiva inedita ai telespettatori, molto simile ai videogiochi. Al momento le bodycam sui giocatori non sono autorizzate durante i match di Premier, ma sono state testate durante le Summer Series in vista di un eventuale debutto futuro. La bodycam sarà invece usata dagli arbitri di Premier in alcune partite selezionate durante la stagione.

leoni liverpool slot famiglia newsleoni liverpool slot famiglia news
premier league
Liverpool, Slot si presenta alla famiglia di Leoni
00:01:47 min
| 14 ore fa
WARN! - chiesa intervistaWARN! - chiesa intervista
premier league
Chiesa dedica il suo primo gol in Premier a Diogo Jota
00:03:20 min
| 14 ore fa
HL LIVERPOOLHL LIVERPOOL
premier league
Liverpool-Bournemouth 4-2: gol e highlights
00:03:48 min
| 15 ore fa
WARN! - gol chiesaWARN! - gol chiesa
premier league
Chiesa, il 1° gol in Premier regala la vittoria al Liverpool
00:01:31 min
| 16 ore fa
WARN! - gol semenyoWARN! - gol semenyo
premier league
Coast to coast Semenyo: che gol al Liverpool
00:01:23 min
| 15 ore fa
WARN! - ekitike gakpo esultanza jotaWARN! - ekitike gakpo esultanza jota
premier league
Ekitiké e Gakpo: gol e mimano il 20 per Diogo Jota
00:01:16 min
| 15 ore fa
WARN! - leoni anfiledWARN! - leoni anfiled
premier league
Leoni è arrivato ad Anfield per assistere al suo Liverpool
00:01:14 min
| 17 ore fa
WARN! - diogo jotaWARN! - diogo jota
premier league
'You'll never walk alone' da brividi per Diogo Jota
00:04:18 min
| 16 ore fa
WARN! - COPERTINA FERRAGOSTO CON LA PREMIER LEAGUEWARN! - COPERTINA FERRAGOSTO CON LA PREMIER LEAGUE
premier league
Ferragosto con la Premier su Sky: la copertina
00:01:19 min
| 21 ore fa
OMINI ESTRATTO EUROSHOW WEEKEND DI PREMIER_2557225OMINI ESTRATTO EUROSHOW WEEKEND DI PREMIER_2557225
premier league
Premier League, si riparte con un super weekend
00:12:32 min
| 23 ore fa
INTV MARESCA SU BILANCIO STAGIONE CHELSEA E NUOVI OBIETTIVI - mixd_4430207INTV MARESCA SU BILANCIO STAGIONE CHELSEA E NUOVI OBIETTIVI - mixd_4430207
premier league
Maresca: "Stagione bella e intensa, obiettivo migliorare"
00:01:11 min
| 7 giorni fa
CLIP TOP GOL PREMIER LEAGUE SUMMER SERIES_3234010CLIP TOP GOL PREMIER LEAGUE SUMMER SERIES_3234010
premier league
Premier Summer Series, la top 5 con i gol più belli
00:02:02 min
| 11 giorni fa
