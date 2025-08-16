Bodycam su Cash nel riscaldamento di Aston Villa-Newcastle

Non è la prima volta, ma fa sempre effetto: Matty Cash dell’Aston Villa ha indossato una bodycam durante il riscaldamento della gara col Newcastle, valida per la prima giornata di Premier. Le nuove bodycam sono applicate su una sorta di gilet che i giocatori indossano sulla divisa e offrono una prospettiva inedita ai telespettatori, molto simile ai videogiochi. Al momento le bodycam sui giocatori non sono autorizzate durante i match di Premier, ma sono state testate durante le Summer Series in vista di un eventuale debutto futuro. La bodycam sarà invece usata dagli arbitri di Premier in alcune partite selezionate durante la stagione.