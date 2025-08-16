Brighton-Fulham 1-1: gol e highlights

00:02:46 min
|
45 minuti fa

Nella prima giornata della Premier League arriva il pareggio tra Brighton e Fulham. I padroni di casa sbloccano la partita al 55' con Matt O'Riley (il centrocampista che piace alla Juve), che concretizza il rigore, procurato da Georginio Rutter su fallo di Sander Berge, con un tiro di sinistro nell'angolino basso a sinistra. Rodrigo Muniz (Fulham) segna all'ultimo minuto per il pareggio con un tiro di sinistro da pochi passi, sul lato sinistro dell'area piccola, infilando il pallone nell'angolino basso a destra su sviluppo da calcio d'angolo.

