Brighton-Manchester City 2-1: gol e highlights

00:03:19 min
|
1 ora fa

M: 34' Haaland (M), 67' Milner (rig. B), 89' Gruda (B).

HL NOTTINGHAM FOREST - WEST HAMHL NOTTINGHAM FOREST - WEST HAM
premier league
Nottingham Forest-West Ham 0-3: gol e highlights
00:02:47 min
| 1 ora fa
pubblicità
HL LEEDS - NEWCASTLEHL LEEDS - NEWCASTLE
premier league
Leeds-Newcastle 0-0: highlights
00:01:44 min
| 22 ore fa
HL MANCHESTER UNITED - BURNLEYHL MANCHESTER UNITED - BURNLEY
premier league
Manchester United-Burnley 3-2: gol e highlights
00:03:15 min
| 1 giorno fa
FT_HIGHLIGHTS_SUNVBRE_250830_REND_0_COMM_EFFECTS-20250830181321_1628021FT_HIGHLIGHTS_SUNVBRE_250830_REND_0_COMM_EFFECTS-20250830181321_1628021
premier league
Sunderland-Brentford 2-1: gol e highlights
00:03:08 min
| 1 giorno fa
FT_HIGHLIGHTS_WOLVEVE_250830_REND_0_COMM_EFFECTS-20250830180741_1042964FT_HIGHLIGHTS_WOLVEVE_250830_REND_0_COMM_EFFECTS-20250830180741_1042964
premier league
Wolverhampton-Everton 2-3: gol e highlights
00:03:03 min
| 1 giorno fa
HL TOTTENHAM - BOURNEMOUTHHL TOTTENHAM - BOURNEMOUTH
premier league
Tottenham-Bournemouth 0-1: gol e highlights
00:02:28 min
| 1 giorno fa
HL CHELSEA - FULHAMHL CHELSEA - FULHAM
premier league
Chelsea-Fulham 2-0: gol e highlights
00:02:57 min
| 1 giorno fa
WARN! - INTERVISTA CALAFIORI PRE LIVERPOOL-ARSENALWARN! - INTERVISTA CALAFIORI PRE LIVERPOOL-ARSENAL
premier league
Liverpool-Arsenal, Calafiori: "Difficile fare previsioni"
00:01:11 min
| 1 giorno fa
WARN! - COPERTINA SFIDA ACCETTATA APP DOMENICAWARN! - COPERTINA SFIDA ACCETTATA APP DOMENICA
premier league
Premier League, Liverpool-Arsenal domenica su Sky
00:01:06 min
| 2 giorni fa
hl liverhl liver
premier league
Newcastle-Liverpool 2-3: gol e highlights
00:02:48 min
| 5 giorni fa
WARN! - tonali infortunioWARN! - tonali infortunio
premier league
Tonali si fa male alla spalla contro il Liverpool
00:02:29 min
| 5 giorni fa
WARN! - slot persoWARN! - slot perso
premier league
Ekitike segna dopo 20 secondi, Slot si perde il gol!
00:01:18 min
| 5 giorni fa
HL NOTTINGHAM FOREST - WEST HAMHL NOTTINGHAM FOREST - WEST HAM
premier league
Nottingham Forest-West Ham 0-3: gol e highlights
00:02:47 min
| 1 ora fa
HL LEEDS - NEWCASTLEHL LEEDS - NEWCASTLE
premier league
Leeds-Newcastle 0-0: highlights
00:01:44 min
| 22 ore fa
HL MANCHESTER UNITED - BURNLEYHL MANCHESTER UNITED - BURNLEY
premier league
Manchester United-Burnley 3-2: gol e highlights
00:03:15 min
| 1 giorno fa
FT_HIGHLIGHTS_SUNVBRE_250830_REND_0_COMM_EFFECTS-20250830181321_1628021FT_HIGHLIGHTS_SUNVBRE_250830_REND_0_COMM_EFFECTS-20250830181321_1628021
premier league
Sunderland-Brentford 2-1: gol e highlights
00:03:08 min
| 1 giorno fa
FT_HIGHLIGHTS_WOLVEVE_250830_REND_0_COMM_EFFECTS-20250830180741_1042964FT_HIGHLIGHTS_WOLVEVE_250830_REND_0_COMM_EFFECTS-20250830180741_1042964
premier league
Wolverhampton-Everton 2-3: gol e highlights
00:03:03 min
| 1 giorno fa
HL TOTTENHAM - BOURNEMOUTHHL TOTTENHAM - BOURNEMOUTH
premier league
Tottenham-Bournemouth 0-1: gol e highlights
00:02:28 min
| 1 giorno fa
HL CHELSEA - FULHAMHL CHELSEA - FULHAM
premier league
Chelsea-Fulham 2-0: gol e highlights
00:02:57 min
| 1 giorno fa
WARN! - INTERVISTA CALAFIORI PRE LIVERPOOL-ARSENALWARN! - INTERVISTA CALAFIORI PRE LIVERPOOL-ARSENAL
premier league
Liverpool-Arsenal, Calafiori: "Difficile fare previsioni"
00:01:11 min
| 1 giorno fa
WARN! - COPERTINA SFIDA ACCETTATA APP DOMENICAWARN! - COPERTINA SFIDA ACCETTATA APP DOMENICA
premier league
Premier League, Liverpool-Arsenal domenica su Sky
00:01:06 min
| 2 giorni fa
hl liverhl liver
premier league
Newcastle-Liverpool 2-3: gol e highlights
00:02:48 min
| 5 giorni fa
WARN! - tonali infortunioWARN! - tonali infortunio
premier league
Tonali si fa male alla spalla contro il Liverpool
00:02:29 min
| 5 giorni fa
WARN! - slot persoWARN! - slot perso
premier league
Ekitike segna dopo 20 secondi, Slot si perde il gol!
00:01:18 min
| 5 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità