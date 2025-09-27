Chelsea-Brighton 1-3: gol e highlights

00:02:15 min
|
18 minuti fa
GOL CHIESAGOL CHIESA
premier league
Premier League, il gol di Chiesa illude il Liverpool
00:01:17 min
| 4 minuti fa
pubblicità
HL MANCHESTER CITY - BURNLEYHL MANCHESTER CITY - BURNLEY
premier league
Manchester City-Burnley 5-1: gol e highlights
00:02:41 min
| 26 minuti fa
HL BRENTFORD - MANCHESTER UNITEDHL BRENTFORD - MANCHESTER UNITED
premier league
Brentford-Manchester United 3-1: gol e highlights
00:02:59 min
| 2 ore fa
WARN! - CONF SLOTWARN! - CONF SLOT
premier league
Slot conferma: "Per Leoni stagione finita"
00:00:57 min
| 1 giorno fa
WARN! - COPERTINA EUROPEAN TOURWARN! - COPERTINA EUROPEAN TOUR
premier league
Premier, Bundes e Ligue1: l'European Tour è su Sky
00:01:04 min
| 2 giorni fa
ERROR! DL210946ERROR! DL210946
premier league
Donnarumma, il primo gol subito con la maglia del Man City
00:01:47 min
| 5 giorni fa
HL ARSENAL - MANCHESTER CITYHL ARSENAL - MANCHESTER CITY
premier league
Arsenal-Manchester City 1-1: gol e highlights
00:03:09 min
| 5 giorni fa
HL SUNDERLAND - ASTON VILLAHL SUNDERLAND - ASTON VILLA
premier league
Sunderland-Aston Villa 1-1: gol e highlights
00:02:43 min
| 6 giorni fa
HL BOURNEMOUTH - NEWCASTLEHL BOURNEMOUTH - NEWCASTLE
premier league
Bournemouth-Newcastle 0-0: highlights
00:01:12 min
| 6 giorni fa
HL FULHAM - BRENTFORDHL FULHAM - BRENTFORD
premier league
Fulham-Brentford 3-1: gol e highlights
00:02:12 min
| 6 giorni fa
HL MANCHESTER UNTED - CHELSEAHL MANCHESTER UNTED - CHELSEA
premier league
Manchester United-Chelsea 2-1: gol e highlights
00:03:11 min
| 6 giorni fa
WARN! - ESPULSIONE SANCHEZWARN! - ESPULSIONE SANCHEZ
premier league
Chelsea, ingenuità del portiere Sanchez: rosso dopo 5'
00:01:27 min
| 6 giorni fa
GOL CHIESAGOL CHIESA
premier league
Premier League, il gol di Chiesa illude il Liverpool
00:01:17 min
| 4 minuti fa
HL MANCHESTER CITY - BURNLEYHL MANCHESTER CITY - BURNLEY
premier league
Manchester City-Burnley 5-1: gol e highlights
00:02:41 min
| 26 minuti fa
HL BRENTFORD - MANCHESTER UNITEDHL BRENTFORD - MANCHESTER UNITED
premier league
Brentford-Manchester United 3-1: gol e highlights
00:02:59 min
| 2 ore fa
WARN! - CONF SLOTWARN! - CONF SLOT
premier league
Slot conferma: "Per Leoni stagione finita"
00:00:57 min
| 1 giorno fa
WARN! - COPERTINA EUROPEAN TOURWARN! - COPERTINA EUROPEAN TOUR
premier league
Premier, Bundes e Ligue1: l'European Tour è su Sky
00:01:04 min
| 2 giorni fa
ERROR! DL210946ERROR! DL210946
premier league
Donnarumma, il primo gol subito con la maglia del Man City
00:01:47 min
| 5 giorni fa
HL ARSENAL - MANCHESTER CITYHL ARSENAL - MANCHESTER CITY
premier league
Arsenal-Manchester City 1-1: gol e highlights
00:03:09 min
| 5 giorni fa
HL SUNDERLAND - ASTON VILLAHL SUNDERLAND - ASTON VILLA
premier league
Sunderland-Aston Villa 1-1: gol e highlights
00:02:43 min
| 6 giorni fa
HL BOURNEMOUTH - NEWCASTLEHL BOURNEMOUTH - NEWCASTLE
premier league
Bournemouth-Newcastle 0-0: highlights
00:01:12 min
| 6 giorni fa
HL FULHAM - BRENTFORDHL FULHAM - BRENTFORD
premier league
Fulham-Brentford 3-1: gol e highlights
00:02:12 min
| 6 giorni fa
HL MANCHESTER UNTED - CHELSEAHL MANCHESTER UNTED - CHELSEA
premier league
Manchester United-Chelsea 2-1: gol e highlights
00:03:11 min
| 6 giorni fa
WARN! - ESPULSIONE SANCHEZWARN! - ESPULSIONE SANCHEZ
premier league
Chelsea, ingenuità del portiere Sanchez: rosso dopo 5'
00:01:27 min
| 6 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità