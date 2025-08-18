Leeds-Everton 1-0: gol e highlights

00:02:58 min
|
2 ore fa
premier league
Everton, l'esordio di Grealish contro il Leeds
premier league
Everton, l'esordio di Grealish contro il Leeds
00:00:53 min
| 2 ore fa
WARN! - INTV CALAFIORIWARN! - INTV CALAFIORI
premier league
Calafiori dopo il gol: "Manchester mi porta fortuna"
00:02:12 min
| 1 giorno fa
premier league
Manchester United-Arsenal 0-1: gol e highlights
premier league
Manchester United-Arsenal 0-1: gol e highlights
00:02:32 min
| 1 giorno fa
premier league
Leeds-Everton è il Monday Night di Sky Sport
premier league
Leeds-Everton è il Monday Night di Sky Sport
00:00:57 min
| 1 giorno fa
WARN! - gol calafioriWARN! - gol calafiori
premier league
Calafiori decide Man United-Arsenal: il video del gol
00:01:23 min
| 1 giorno fa
premier league
Chelsea-Crystal Palace 0-0: gli highlights
premier league
Chelsea-Crystal Palace 0-0: gli highlights
00:01:39 min
| 1 giorno fa
premier league
Nottingham Forest-Brentford 3-1: gol e highlights
premier league
Nottingham Forest-Brentford 3-1: gol e highlights
00:02:22 min
| 1 giorno fa
WARN! - NDOYEWARN! - NDOYE
premier league
Tuffo di testa e gol all'esordio per Ndoye
00:01:30 min
| 1 giorno fa
premier league
Il gol di Eze annullato: Guehi troppo vicino alla barriera
premier league
Il gol di Eze annullato: Guehi troppo vicino alla barriera
00:03:19 min
| 1 giorno fa
WARN! - di canio nevilleWARN! - di canio neville
premier league
Neville: "United non mi chiama? Forse perché parlo troppo"
00:10:22 min
| 1 giorno fa
premier league
Manchester City, esordio show di Reijnders: gol e assist
premier league
Manchester City, esordio show di Reijnders: gol e assist
00:02:39 min
| 2 giorni fa
premier league
Wolverhampton-Manchester City 0-4: gol e highlights
premier league
Wolverhampton-Manchester City 0-4: gol e highlights
00:02:22 min
| 2 giorni fa
